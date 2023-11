Dopo la trasferta toscana è già ora di tornare in campo per la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore che, nel tardo pomeriggio del 01 novembre, attente la Honda Oliviero S. Bernardo Cuneo tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona. Scontro importante per entrambe le formazioni, Casalmaggiore cercherà di smuovere la classifica dopo la bella prestazione però senza punti al PalaWanny. Fischio d’inizio fissato per le ore 18, dirigono Luca Saltalippi e Cesare Armandola. La gara sarà trasmessa in diretta Streaming sul portale VolleyballWorld, ricordiamo a chi non avesse ancora sottoscritto l’abbonamento al portale che potrà usufruire del 20% di sconto utilizzando il codice VBC20.

Restano ancora aperte le prevendite online, basterà cliccare sul banner dedicato sul sito www.volleyballcasalmaggiore.it oppure visitando MidaTicket. La biglietteria del PalaRadi aprirà alle ore 16.30

LE ULTIME DA CASALMAGGIORE- Capitan Elena Perinelli e compagne escono dalla gara del PalaWanny si senza punti ma con un set strappato a Scandicci e una buona prestazione di buon livello per quasi tutta la gara. “Dalla partita di domenica contro Scandicci – dice – Chiara De Bortoli – ci portiamo a casa la consapevolezza di potercela giocare anche contro squadre cosiddette corazzate. Abbiamo giocato bene a livello muro-difesa, ci è mancata magari un po’ di continuità in battuta e in ricezione. Ma sappiamo che possiamo giocarcela un po’ con tutti”. Domani, mercoledì 01 novembre, arriva Cuneo, squadra ostica ma che può essere occasione per smuovere la classifica. “Con Cuneo – continua De Bortoli – dovremo cercare di servire bene staccando la palla da rete e di far giocare meno possibile i centrali. Il nostro muro-difesa dovrà essere una costante e dovremo puntare sui nostri punti di forza individuando i loro punti devoli. Servirà tanta pazienza – conclude Chiara – perchè Cuneo è una squadra che difende molto. Dopo la gara di domani non avremo tempo neanche di riposarci perchè ci aspetta già un’altra battaglia a Firenze, stavolta col Bisonte. Dobbiamo rimanere sempre concentrate, il livello del campionato si è alzato tantissimo…ogni partita sarà come una finale”

LE EX

Nessuna giocatrice di Casalmaggiore ha vestito la maglia di Cuneo, tra le piemontesi Francesca Scola è stata una giocatrice rosa.

LA GIORNATA

La 5° di andata si giocherà tutta nella giornata di Ognissanti ma ad orario spezzatino. Apre la diretta Sky delle 16 tra Bisonte e Roma, alle ore 17 si giocherà Vallefoglia-Chieri, alle 18, oltre la gara del PalaRadi, Novara-Trento, chiudono la giornata alle 20.30 Bergamo-Milano, Pinerolo-Busto e la diretta Rai tra Scandicci e Conegliano.

