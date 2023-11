La raccolta solidale proseguirà. ARCES, dopo Emilia e Toscana (raccolte extra) e nel proseguire l’assistenza alle famiglie del territorio in difficoltà ha deciso di continuare a raccogliere in maniera permanente. Si raccoglieranno unicamente alimenti a lunga conservazione e prodotti per l’igiene ambientale e personale. Prodotti che possono sempre e comunque essere utili per ogni raccolta, e per ogni famiglia… “Soprattutto adesso che si avvicina il Natale – ci spiega il presidente di ARCES Giuseppe Guarino – vogliamo che anche per le famiglie che fanno fatica del nestro territorio siano feste il più possibile serene“.

“Oltre alla consegna dei pacchetti alimentari del Banco alimentare faremo dei mercatini natalizi, tutto il ricavato andrà in beneficenza, con la speranza che anche quest’anno come gli altri, anche in anonimato qualcuno possa offrire i panettoni. Così come promesso e appena possibile, torneremo a Tredozio e Montemurlo. Non lasceremo solo nessuno, per quanto è nelle nostre possibilità. Questo è per noi essere solidali, e non ci fermiamo“.

Chi vuole e può donare, o semplicemente chi vuole conoscere questa realtà, può chiamare il 3476361593 o passare direttamente in sede in via Garibaldi Viadana dalle 14 alle 17.

