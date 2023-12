Con dicembre alle porte, è impossibile non cominciare a sentire l’inconfondibile atmosfera natalizia nell’aria, e Sabbioneta si prepara alla festa più attesa dell’anno con una serie di iniziative per bambini che renderanno l’attesa più dolce e trepidante.

Si parte mercoledì 6 dicembre con un pomeriggio di laboratori scientifici a tema natalizio organizzato dalla Biblioteca Comunale “Enrico Agosta del Forte”, per avvicinarsi alle festività in modo originale e scoprire insieme l’incredibile mondo della scienza. Le attività, curate da Cooperativa Alkémica di Mantova, che da anni si occupa quotidianamente di intrattenimento educativo e divulgazione scientifica, si svolgeranno su tre turni, alle ore 15, 16:30 e 18. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione.

Il giorno di festa di venerdì 8 dicembre vedrà animarsi Piazza Ducale con “Il villaggio di Babbo Natale”, evento sempre atteso che riempie il centro storico di Sabbioneta con attività per grandi e bambini: durante la giornata sarà allestito un mercatino natalizio e non mancheranno le tanto amate attrazioni per i più piccini. Dalle ore 14:30 si susseguiranno lo spettacolo di magia, musica e bolle di sapone con “Gigetto”, Babbo Natale con una dolce sorpresa e i clown di Avulss Mantovana, e un laboratorio per bambini a cura di Elena Moreschi graphic designer.

Martedì 12 dicembre, alle ore 17, aspettando la notte più magica, presso la Biblioteca Comunale si terrà l’incontro “La notte dei pupazzi… con Santa Lucia”. I bambini sono invitati a venire alla lettura con il proprio pupazzo e a lasciarlo a dormire in biblioteca per la notte di Santa Lucia: potranno venirlo a prendere il giorno dopo… con una magica sorpresa. È consigliata la prenotazione.

Ultimo appuntamento mercoledì 20 dicembre, alle ore 17, con le immancabili letture di Natale per bambini dai 3 ai 7 anni presso la Biblioteca Comunale: il modo ideale per trascorrere un pomeriggio in compagnia ascoltando le storie di Babbo Natale e dei suoi aiutanti elfi, prima di scambiarsi gli auguri.

Le attività sono tutte gratuite, per info e prenotazioni: Biblioteca Comunale di Sabbioneta “Enrico Agosta del Forte”, 0375/220359 – biblioteca@comune.sabbioneta.mn.it

