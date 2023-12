Confagricoltura Mantova e UniCredit si confermano concretamente al fianco delle aziende agricole mantovane. Pochi giorni fa infatti, presso la sede di via Luca Fancelli, è stato siglato il rinnovo dell’Accordo Quadro in vigore ormai da un biennio, volto a dare immediato e concreto sostegno alle imprese agricole, che stanno fronteggiando una congiuntura globale di certo non favorevole.

Per Confagricoltura Mantova erano presenti il presidente Alberto Cortesi e il direttore Daniele Sfulcini, mentre in rappresentanza di Unicredit vi erano Alberto Colombelli (Territorial Developement Lombardia), Alice Rozzi (Area Manager Area Small Business Mantova e Cremona), Mario Basaglia (Vice Area Manager Area Corporate Mantova e Cremona) e Massimo Lucchini (Vice Area Manager Area Small Business Mantova e Cremona.

Nell’Accordo Quadro è compresa una serie di misure che puntano a sostenere al meglio chi opera nel settore primario, e che ora si trova a dover fare i conti con costi produttivi aumentati, materie prime alle stelle e un complicato scenario internazionale.

UniCredit mette a disposizione delle aziende associate a Confagricoltura Mantova prodotti e servizi, come linee di credito chirografarie a supporto alle imprese che investono in ESG e transizione digitale. A tal proposito UniCredit ha in essere il programma Made4Italy, che prevede un plafond di cinque miliardi per il triennio 2022-2024, nato per stimolare un sistema integrato turismo-agricoltura e per promuovere i progetti legati alle identità regionali tipiche.

“Siamo profondamente soddisfatti del rinnovo dell’accordo quadro con UniCredit – sottolinea il presidente di Confagricoltura Mantova, Alberto Cortesi – dal momento che riteniamo che l’accesso agevolato al credito sia una delle esigenze più importanti per quanto riguarda le nostre aziende associate. Quella con UniCredit si conferma essere alleanza di prospettiva, che darà frutti estremamente positivi nel prossimo futuro. Ribadisco dunque l’orgoglio nell’avere a fianco un partner di tale livello, con l’auspicio e la certezza che la nostra collaborazione si protrarrà anche per gli anni a venire“.

“Con piacere – afferma Marco Bortoletti Regional Manager Unicredit Lombardia – abbiamo rinnovato l’accordo quadro con Confagricoltura Mantova che si è concretizzato, nel corso del 2023, anche con eventi quali la nostra sponsorizzazione del Food & Science Festival, l’organizzazione del Forum delle Economie dedicato al settore Agribusiness e di un B2B. Come UniCredit intendiamo sostenere l’economia del settore agricolo sia con il connubio turismo- agricoltura tramite il programma Made4Italy che agevolando la transizione delle imprese verso nuovi modelli di sviluppo sempre più sostenibili, fornendo loro supporto finanziario, prodotti e servizi di consulenza dedicata“.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata