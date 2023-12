E’ successo di nuovo. A distanza di quattro anni dall’ultimo episodio e proprio ora che il tema del Punto Nascite dell’ospedale Oglio Po, col documento firmato dai sindaci del Casalasco-Viadanese e indirizzato all’assessore al Welfare regionale Guido Bertolaso per ottenere un deroga verso la riapertura, torna a farsi caldo.

Una donna residente nel Casalasco – per motivi di privacy non riveleremo il comune di residenza – è stata costretta a una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire a partorire in ospedale. Dove è arrivata, a Cremona per la precisione, appena in tempo.

Il fatto risale alla scorsa settimana, ma è rimasto abbastanza in sordina, forse per evitare polemiche. Che però, in questo caso, dovrebbero lasciare spazio ad un impegno comune per arrivare alla riapertura, tenendo presente che proprio episodio come questo, in passato, erano stati alla base del ricorso – rigettato prima dal Tar e poi dal Consiglio di Stato – che i sindaci dell’area Oglio Po avevano fatto dopo la delibera regionale che dal 1° novembre 2018 aveva chiuso il Punto Nascite di Casalmaggiore.

Nel caso specifico di cronaca da poco accaduto, la donna si è recata al Pronto Soccorso dell’ospedale Oglio Po, ma qui – considerando che la signora era al nono mese e dunque quei dolori erano legati alle doglie del parto imminente – è stata caricata su un’ambulanza e trasportata a Cremona, dove invece la sala parto è attiva.

Attorno a Longardore, dunque alle porte di Cremona, le contrazioni sono fatte più intense e, pochi minuti dopo essere giunta in sala parto dell’Ospedale Maggiore, ecco il lieto evento. Tutto è andato per il verso giusto, ancora una volta la vita ha fatto il suo corso, ma la paura è stata tanta e soprattutto un evento così bello e delicato come un parto non dovrebbe essere lasciato alla casualità di una corsa contro il tempo.

Sempre considerando che da Casalmaggiore a Cremona i tempi di percorrenza sono di circa 45 minuti, contrariamente a quanto sostenuto nel documento di chiusura del Punto Nascite, dove si stimava una distanza di 15-20 minuti.

