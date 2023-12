Diverse ordinanza che riguardano il traffico sono state firmate dalla Polizia Locale a Viadana. In primis l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico temporaneo in Via XXV Aprile dal giorno 05/12/23 al giorno 20/12/23 dalle 08:00 alle ore 18,00; l’istituzione di divieto di sosta con possibilità di rimozione coatta per n. 5 stalli di sosta interessati dai lavori, in Largo Della Salda dal giorno 07/12/23 al giorno 21/12/23 dalle 08:00 alle ore 18,00; l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico temporaneo in Via Via Carrobbio dal giorno 11/12/23 al giorno 21/12/23 dalle 08:00 alle ore 18,00; l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico temporaneo in Via Via Codisotto, nei giorni 12/12/23 – 13/12/23 – 14/12/23 – 18/12/23 dalle 08:00 alle ore 18,00; l’istituzione di divieto di sosta con possibilità di rimozione coatta e chiusura dell’area di circolazione del parcheggio di Via Rocca interessata dai lavori, dal giorno 13/12/23 al giorno 22/12/23 dalle 08:00 alle ore 18,00.

Al fine di garantire le condizioni di sicurezza pubblica, per la costruzione di nuovo allaccio alla rete del gas, nelle Vie ed aree indicate nel dispositivo, dovrà essere apposta idonea segnaletica come previsto dal vigente Codice della Strada in merito ai Cantieri stradali a cura e spese della richiedente Ditta “CANALE SRL”, incaricata per l’esecuzione dei lavori.

In vista del Mercato straordinario Alta qualità Terra dei Gonzaga, inoltre, domenica 10 dicembre è stata istituita la chiusura al traffico e la sosta vietata con possibilità di rimozione coatta in Piazza Gramsci, Via Verdi, Piazza Matteotti, Via F. Cavallotti (sino all’intersezione con V.lo Bonomi), Via Grossi (dall’intersezione con Via Veneto), Via A. Manzoni, Via Rocca dall’intersezione con Piazza Manzoni, dalle ore 6,30 alle ore 20,30 della giornata in questione.

Infine si ordina Il divieto di sosta e la chiusura alla circolazione dei veicoli della Piazza Italia in San Matteo delle Chiaviche, il giorno 10.12.2023 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 al fine di consentire l’occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento del Mercatino degli hobbisti.

