Coach German Fernandez, tecnico della Nazionale U23 ed ex head coach del Rugby Viadana 1970 nelle stagioni 2020-21 e 2021-22 ha annunciato i 30 convocati per il raduno in preparazione del secondo match tra l’Italia U23 e l’IRFU Combined Academies che si terrà a Noceto venerdì 15 alle ore 15. Tra i 30 atleti chiamati al raduno e appartenenti a società di Serie A Elite e URC c’è anche Samuele Locatelli.

“La convocazione di Samuele rende tutti noi molto orgogliosi. – afferma Gilberto Pavan, coordinatore degli allenatori del Rugby Viadana 1970. – Fin dal primo momento in cui è arrivato a Viadana, ormai tre stagioni fa, ha dimostrato il suo enorme potenziale e in questi anni non ci ha mai deluso. Le sue prestazioni sono migliorate di anno in anno: il primo anno è stato una sorpresa, il secondo nonostante ce lo aspettassimo ha superato le nostre aspettative, quest’anno sta dando prova di grande maturità in ogni ambito. Domenica ha dominato sotto ogni punto di vista dal primo all’ultimo minuto in cui è stato in campo quindi stra merita questa convocazione! Da parte dello staff e del club auguriamo un grosso in bocca al lupo per questa opportunità!”

Sorpreso e onorato anche lo stesso Samuele Locatelli che commenta: “Sono molto contento e onorato di poter avere questa opportunità. Vestire la maglia della nazionale è sempre un’emozione grandissima che cercherò di sfruttare al meglio per potermi confrontare con gli altri giocatori e mettermi in gioco!”

Ecco la lista dei 39 giocatori selezionati:

Destiny AMINU (Mogliano Veneto Rugby)

Luca ANDREANI (Zebre Rugby Club)

Riccardo ANDREOLI (Rugby Vicenza)

Franco AVACA (Mogliano Veneto Rugby)

Valerio BIZZOTTO (Rugby Petrarca)

Filippo BOZZONI (Zebre Rugby Club)

Federico CUMINETTI (Rugby Lyons)

Andrea CUOGHI (Rugby Lyons)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby Treviso)

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Rugby Club)

Matthias Leon DOUGLAS (Mogliano Veneto Rugby)

Filippo DRAGO (Benetton Rugby Treviso)

Mattia FERRARIN (Mogliano Veneto Rugby)

Alessandro FILONI (Rugby Lyons)

Lapo FRANGINI (Mogliano Veneto Rugby)

Arturo FUSARI (Fiamme Oro Rugby Roma)

Riccardo GENOVESE (Zebre Rugby Club)

Alessandro GESI (Rugby Colorno 1975)

Bradley Ross HENDERSON (Rugby Lyons)

Ratko JELIC (Zebre Rugby Club)

Filippo LAZZARIN (Valorugby Emilia)

𝗦𝗮𝗺𝘂𝗲𝗹𝗲 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗧𝗘𝗟𝗟𝗜 (𝗥𝘂𝗴𝗯𝘆 𝗩𝗶𝗮𝗱𝗮𝗻𝗮 𝟭𝟵𝟳𝟬)

Andrej MARINELLO (Valorugby Emilia)

Giulio MARINI (Mogliano Veneto Rugby)

Damiano MAZZA (Zebre Rugby Club)

Mattia MAZZANTI (Valorugby Emilia)

Enrico PONTARINI (Rugby Vicenza)

Davide RUGGERI (Zebre Rugby Club)

Nicolae Cristian STOIAN (Fiamme Oro Rugby Roma)

Samuele TADDEI (Rugby Colorno 1975)

