L’assemblea dei soci del Trasporto Pubblico Locale di Cremona e Mantova ha approvato il DUC, il Documento Unico di Programmazione, e il bilancio di previsione 2024-26.

“Si tratta di uno sforzo importante – ha commentato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, intervenuto durante l’assemblea – per garantire un servizio efficiente e adeguato alle esigenze dei cittadini, pur consapevole delle difficoltà che sta vivendo il settore. L’impegno di Regione Lombardia è tangibile, come l’impegno per reperire le risorse necessarie allo svolgimento del servizio per il 2023, riconosciuto dai soci”.

“Basti ricordare – ha evidenziato – la recente delibera di Giunta con cui, grazie al saldo del contributo 2023 del Fondo Nazionale Trasporti, è stato possibile riconoscere uno stanziamento governativo pari a 25 milioni di euro che Regione Lombardia ha deciso di incrementare con 3,7 milioni di risorse proprie. Lo stanziamento per l’Agenzia TPL di Cremona e Mantova abbiamo previsto 1.520.947,81 euro”.

“Come ho ribadito nel corso dell’assemblea – ha aggiunto l’assessore regionale – per raggiungere gli obiettivi prefissati, è necessario che ognuno faccia la propria parte. Il contributo di tutti i soci è essenziale per trovare nuove soluzioni e modalità di erogazione dei servizi. L’obiettivo per il 2024 è riorganizzare l’offerta e gestire al meglio risorse e linee automobilistiche, garantendo mezzi e servizi alle realtà locali sino ad oggi meno servite. Ci sarà particolare attenzione, inoltre, alla pianificazione dei servizi scolastici.

“È doveroso un dialogo continuo e propositivo tra Agenzia, istituti e Ufficio scolastico territoriale per garantire un servizio efficiente e programmando con largo anticipo linee ed orari, al fine di fornire agli studenti un servizio adatto alle loro necessità”.

