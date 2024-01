Nel corso del 2023 sono state catturate, nella provincia di Mantova, 52.318 esemplari di nutrie, per un totale di 211.590 chili smaltiti: numeri in leggero calo rispetto al 2022, ma complessivamente in aumento rispetto agli anni precedenti, grazie alle attività di contenimento svolte in modo efficace dai Comuni.

Per mettere in atto una vera e propria eradicazione bisognerebbe catturare almeno 100.000 nutrie ogni anno; per raggiungere questo obiettivo, anche i Comuni che purtroppo effettuano ancora pochissime catture, dovrebbero attivarsi in merito.

Le nutrie, oltre ad arrecare gravi danni alle colture in campo, sono un pericolo anche a livello di circolazione stradale e di sicurezza in generale: gli incidenti causati da esemplari sulle carreggiate, o dovuti a cedimenti strutturali di argini e ponti, sono numerosi ogni anno.

Grazie al finanziamento di Regione Lombardia, la Provincia ha erogato ai Comuni un contributo pari a 5,04 euro ogni capo abbattuto: un contributo importante, considerato che lo scorso anno ammontava a 2,52 euro ogni capo.

Tali contributi verranno erogati nelle prossime settimane mediante mandati di pagamento: l’Ente di Palazzo di Bagno ha fortemente voluto procedere all’erogazione in tempi brevi, al fine di permettere ai Comuni di utilizzare al meglio gli introiti.

