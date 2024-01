Lombardia, Veneto, ma anche Malta e la Spagna. Sono al termine le festività e si chiude un anno particolarmente intenso ma ricco di grandi soddisfazioni per il gruppo presepistico Cammino ad Oriente, sodalizio nato nel 2008 per unire intenti e passioni di un gruppo di appassionati di arte presepiale, associazione dal 2014 e negli anni divenuta una delle più interessanti ed apprezzate realtà del settore anche al di fuori dei confini nazionali.

Sede in terra veneta, in provincia di Padova, ma con base operativa in terra cremonese nel centro di Piadena, il gruppo lavora tutto l’anno per diffondere l’arte del presepe, realizzando scenografie che durante le festività natalizie vengono ospitate e richieste in varie parti d’Italia e d’Europa.

“Chiudiamo un anno davvero ricco – affermano i soci del gruppo – siamo stati presenti a novembre nella città di Siviglia in Spagna, al Congresso Presepistico Internazionale dove nel Museo Internacional de Arte Belenista di Mollina, il più prestigioso e grande Museo del Presepio a livello mondiale, è esposta una nostra scenografia, creata proprio nel laboratorio di Piadena e da dove è partita per l’Andalusia e ammirata visitatori di varie parti del mondo”.

Ma l’impegno è proseguito su molti altri fronti, poco dopo infatti una nuova ripartenza per una prestigiosa mostra sull’isola di Malta, a La Valletta, in collaborazione con la locale associazione presepistica, con circa 30 opere ospitate nel palazzo del Presidente della Repubblica, inaugurata a novembre alla presenza delle più alte cariche dello Stato.

In Italia sono state curate ben quattro importanti esposizioni, una nel centro storico di Padova, nel prestigioso Palazzo Moroni, sede del municipio; inoltre due scenografie sono state allestite presso la famosa Basilica di S. Antonio da Padova e presso la Cattedrale della città.

Seconda esposizione nel centro storico di Desenzano del Garda presso la Galleria Civica della città, ormai appuntamento fisso per il Natale del Lago di Garda. Ma l’impegno è proseguito anche con la presenza in due suggestive dimore storiche lombarde, nelle mostre allestite presso Villa Casana di Novedrate in provincia di Como e per la prima volta una esposizione casalasca, presso il bellissimo scenario di Villa Medici del Vascello a San Giovanni in Croce.

Negli anni gli artisti di Cammino ad Oriente sono stati chiamati ad esporre le proprie opere in importanti mostre in varie regioni d’Italia fra cui Emilia Romagna, Abruzzo, Sicilia, Marche, Veneto, ma anche in Spagna, Austria e Germania.

Del gruppo parlano cremonese Massimo Storti, Fabio Maruti, Francesco Maruti e Matteo Salandini, provenienti da Piadena e Torre de’ Picenardi, oltre all’asolano Paolo Storti, Sergio Costa di Lodi, Stefano Tondi di Gottolengo (Bs), Giovanni Paina di Codogno e Nicolò Celegato di Padova, presidente del sodalizio.

“Ci aspetta adesso lo smontaggio ed il rientro delle nostre opere via gomma e via nave, ma siamo già al lavoro per il prossimo Natale e per festeggiare degnamente il nostro decennale con tante idee, con la stessa passione e l’impegno di sempre per il presepio – conclude il Presidente – per noi il Natale dura tutto l’anno”.

