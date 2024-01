Si tratta di un’opera utile e necessaria, voluta e attesa da sempre. Ma è un cantiere che durerà anni e non basta il servizio autobus verso Bozzolo.

Questa soluzione è l’unica messa in campo da Trenord e Regione, nonostante da mesi si cerchi una soluzione alternativa più efficiente, anche col confronto in Prefettura, per offrire ai viaggiatori la possibilità di scegliere tra due opzioni.

Come Giunta abbiamo più volte sollecitato, anche presso il tavolo opportunamente istituito dalla Prefettura, un’alternativa via Peschiera raggiungibile con un autobus che permetterebbe di sfruttare l’alta velocità, con un biglietto unico e dal costo calmierato, come fu fatto per Brescia, per ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza.

Ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta concreta.

Non è accettabile avere come unico mezzo di trasporto sostitutivo l’autobus Mantova–Bozzolo che determina un viaggio come minimo di 2 ore e 41 minuti. Dopo decenni di mancati o insufficienti investimenti sulla linea che collega Mantova a Milano, che si sono tradotti per generazioni di pendolari in enormi disagi, ritardi e frequenti guasti, crediamo che un’attenzione vera sia più che dovuta, nell’interesse dei mantovani, studenti e lavoratori pendolari.

Questa unica e insufficiente soluzione danneggia anche il turismo sulla città in occasione dei tanti eventi culturali che Mantova promuove.

Mi appello anche a tutti i parlamentari e consiglieri regionali di Mantova e al presidente della Provincia: facciamoci sentire perché non è immaginabile e non è accettabile che per tre anni questa sia l’unica soluzione.

Alla luce di queste considerazioni riteniamo che:

1. Sia necessario che Regione Lombardia e Trenord integrino i servizi sostitutivi con l’autobus Mantova–Peschiera, per accedere all’alta velocità a Peschiera e venga studiata una convenzione per i pendolari in linea con quella attivata a Brescia “Integrato Plus”, che prevede un abbonamento unico per tutti i mezzi di trasporto della provincia e verso Milano, sia con l’alta velocità che attraverso i treni normali. Con l’attuale linea di autobus raccordata all’alta velocità, infatti, il tempo di percorrenza è di circa 2 ore;

2. Sia doveroso che Regione Lombardia per la straordinarietà del caso riconosca il bonus trasporti anche sulle linee Mantova–Milano sia per Bozzolo che per Peschiera, applicandolo anche agli abbonamenti IVOL – Io Viaggio Ovunque in Lombardia.

Mattia Palazzi

