Venerdì 26 gennaio l’europarlamentare del Partito Democratico Irene Tinagli sarà in Provincia di Cremona per una serie di eventi ed iniziative sul territorio. Alle ore 15,00 è prevista una visita all’azienda Bettinelli di Bagnolo Cremasco e alle ore 18,00 l’incontro con le categorie economiche a livello provinciale, organizzato a Cremona nella sede dell’Associazione Industriali in Piazza Cadorna.

In serata l’on. Tinagli sarà impegnata in un’iniziativa pubblica insieme a Matteo Piloni (consigliere regionale PD), Michele Bellini (responsabile politiche europee della segreteria regionale PD Lombardia) e Vittore Soldo (segretario provinciale PD). Appuntamento venerdì 26 gennaio alle ore 21,00 presso il Teatro Soms di Torre de’ Picenardi in Via Garibaldi.

