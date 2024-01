Sabato 27 gennaio, presso Teatro Cinema S. Carlo alle ore 15:00, nell’ambito delle celebrazioni della festa patronale di San Giovanni Crisostomo, Asola accoglie il Vescovo Marco Busca per dialogare sui temi della lettera pastorale “Sinergie. Costruire legami per generare futuro”.

L’incontro sarà l’occasione per presentare alla Comunità asolana alcune risorse o “energie sociali” che nello spirito del messaggio pastorale, sono essenziali per rafforzare in modo partecipativo, i legami della comunità stessa e generare una società più dinamica e propulsiva, attiva nel presente e fiduciosa nel futuro.

Partendo da esperienze che provengono dal mondo del lavoro e si legano concretamente al proprio territorio, saranno presentate tre nuove attività storiche e di tradizione che nell’anno passato hanno ottenuto il riconoscimento da parte della Regione Lombardia (precisamente I Bottarelli; il Forno Bolzieri e la Tabaccheria Bettelli).

Seguirà anche un momento di ricordo degli ex Internati Militari asolani che ormai da diversi anni, nel Giorno della Memoria, vengono insigniti in Prefettura delle Medaglie d’onore assegnate dal Presidente della Repubblica in memoria dei soldati italiani che furono catturati, rastrellati e deportati nei territori della Germania dopo l’8 settembre.

Chiude l’evento, l’illustrazione del progetto partecipativo del Museo G. Bellini “E tu come la vedi?” realizzato grazie ad un contributo ministeriale e coordinato da Bam! Strategie Culturali società cooperativa di Bologna. Il progetto ha come finalità quella di riportare il Museo al centro del dibattito cittadino, come importante luogo civico di aggregazione e di valorizzazione culturale. Attraverso il coinvolgimento prima degli stakeholder locali (associazioni e cittadini) e di una decina di ragazzi poi, il servizio museale si pone l’obiettivo di creare un impatto di valore sull’intero sistema culturale cittadino ragionando sul tema dell’identità culturale dei luoghi. Dalle 16.00 sarà possibile passare in museo per raccontare una storia, un aneddoto o una curiosità riguardo la città e il rapporto con essa.

