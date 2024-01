Venerdì 19 gennaio ore 16 è nata ufficialmente Palm Academy. Una data da ricordare per tutto il territorio. E in generale per la promozione di uno sviluppo sostenibile e rigenerativo, che veda protagonisti tutti i soggetti in campo. “Un momento veramente importante – spiega Primo Barzoni, presidente e AD di Palm – per noi, definito indimenticabile dai nostri ospiti. Abbiamo realizzato un sogno, un progetto che da anni veniva ideato e strutturato da tutto il team per interpretare il bisogno di attuare open-innovation e una formazione sistemica“.

La conferenza stampa – Al momento dell’inaugurazione la conferenza stampa nel Green Lab, un momento importantissimo a cui hanno partecipato clienti, fornitori, imprenditori, manager e professionisti dell’area della sostenibilità e dell’economia civile.

Fondamentali i loro interventi per discutere e confrontarsi sulle reali necessità e potenzialità del progetto, dando ottimi spunti per quello che sarà il Comitato Scientifico di PALM Academy e rimarcando l’importanza di condividere idee e strategie per assicurare alle imprese la conformità con i criteri ESG (environment, social, governance) alla base delle Direttive e Regolamenti della Commissione Europea, come le note CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) e EUDR (relativa alla deforestazione zero).

Il taglio del nastro e le prime attività – Alla presenza di tutti i partecipanti, con la benedizione dei locali da parte del parroco di Viadana Don Antonio Censori e i saluti istituzionali del sindaco di Viadana Nicola Cavatorta, Primo Barzoni, Andrea Barzoni e Angelica Ferrari hanno aperto ufficialmente le porte dell’area PALM Academy. Con i saluti agli ospiti presenti e i dovuti benvenuti, il Presidente e A.D. Primo Barzoni, ha espresso prima di tutto la propria soddisfazione nel vedere condiviso il progetto dell’Academy prendere forma, un momento che dimostra che l’unione fa la forza e che la sostenibilità favorisce buone relazioni per orientare azioni concrete per il bene comune.

Tra i vari interventi degli ospiti, importante è stata la testimonianza dell’Onorevole Mauro Del Barba, Presidente di Assobenefit, in rappresentanza di oltre 3600 Società Benefit, che ha entusiasmato i presenti evidenziando il ruolo importantissimo che hanno oggi le imprese e gli imprenditori di essere protagonisti nel promuovere strategie che mirino ad aumentare il benessere sociale e delle comunità locali. “Da questo punto di vista – afferma Del Barba – PALM Academy è una realtà pioniera e rivoluzionaria che darà vita a progetti di innovazione e sostenibilità sociale”.

Tra le testimonianze è intervenuto anche Paolo Braguzzi, attivista nel mondo delle B Corp e promotore del modello di Business for Good, che ha affermato l’evoluzione della Responsabilità Sociale d’Impresa che oggi dev’essere integrale e “avere testa e cuore Benefit per dirigere il suo reale successo verso tutti gli stakeholder”.

Anna Forciniti, innovatrice sociale ed esperta in economia civile, ha immaginato l’Academy come una fioritura di relazioni con tutti gli attori di filiere e territori, per creare una catena di valore condiviso che va orchestrato, riconoscendo nel progetto tutta la potenzialità e capacità di realizzarlo.

Giacomo Cecchin, Responsabile Comunicazione e Cultura Api Industria Confimi Mantova, ha offerto spunti interessanti per rafforzare una collaborazione fra le Associazioni di categoria e l’ecosistema di esperienze e relazioni che contraddistinguono le PMI, in una co-creazione collettiva del progetto Academy ed una contaminazione tra conoscenze ed azioni.

Andrea Barzoni, Consigliere CDA Palm Spa e Responsabile Impact, si è rivolto al corpo dirigente degli istituti scolastici che collaborano già da tempo con Palm e agli studenti presenti, che lavorano su un progetto di impresa formativa simulata basato su Palm B Corp Società Benefit grazie al supporto del libro di testo Rizzoli Education, soffermandosi sul concetto di una leadership diffusa.

Nella prossima edizione del testo scolastico in uscita a breve, oltre ad essere aggiornato, il caso-studio Palm Spa sarà anche digitalizzato e orientato alle Direttive Europee, il quale verrà messo a disposizione dell’area Academy e integrato nell’area Biblioteca della stessa.

È stato dato ascolto e voce ad ogni persona presente, dal cui confronto sono emerse tutte le connessioni tra business, bisogni della comunità e contesto del mercato in continua evoluzione, sui quali si baseranno azioni trasformative necessarie ad attuare un business for good; le attività dell’Academy e del Comitato Scientifico a questo scopo saranno basate sulle conoscenze ed eccellenze del passato, interpretando e progettando il futuro dell’economia: sarà circolare, rigenerativo e decarbonizzato.

Un evento completamente Carbon Neutral – In conclusione, Andrea Barzoni ha presentato brevemente il progetto di Carbon Neutrality di Palm Spa applicato anche all’evento dell’inaugurazione, che attraverso la misurazione ed il calcolo delle emissioni prodotte dagli spostamenti degli ospiti, dalle attività di comunicazione online e delle installazioni tecnologiche presenti all’evento, sono state messe in atto azioni di compensazione che catturano la stessa quantità di CO2 prodotta durante l’evento. A questo fine è stato fondamentale il supporto dato dalla partnership con Rete Clima, che fa parte del network per la promozione dei temi ESG in aziende e comunità. Un primo giorno quindi per PALM Academy sicuramente di successo condiviso, che arricchirà le tappe dei prossimi incontri.

