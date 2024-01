Gli studenti del corso di Operatore Meccanico dell’Istituto Professionale Fondazione Santa Chiara hanno partecipato al concorso dal titolo Viaggio della memoria per la scuola indetto da Regione Lombardia, avente come macro tema quello di conoscere la storia per evitare la guerra.

Si è quindi pensato di ricordare le vittime della Shoah attraverso la progettazione di un monumento commemorativo, interamente ideato e realizzato dagli alunni. L’obiettivo alla base era quello di sensibilizzare i ragazzi, profondamente colpiti, sul tema in oggetto.

Il monumento è stato progettato in AutoCad e simboleggia l’uguaglianza e l’importanza del non discriminare. Rappresenta la volontà di costruire una società universale.

Le mani che si allungano verso l’esterno simboleggiano la richiesta di aiuto, un segnale di richiamo verso la collettività e di direzione verso un ideale di pace e libertà. Questo progetto verrà poi divulgato a scuola attraverso una mostra a libero accesso per la cittadinanza.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata