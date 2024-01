Regione Lombardia continua a svolgere un ruolo di rilievo nella valorizzazione dei borghi, affiancando i Comuni lombardi nelle loro azioni di rigenerazione culturale e potenziamento dell’attrattività turistica. Con la linea B del Pnrr, la Lombardia ha ottenuto un finanziamento di 33,4 milioni di euro, destinati a 18 progetti distribuiti in 28 comuni. La scadenza per il completamento delle opere è fissata entro il 2026.

I comuni coinvolti sono: Varzi (PV); Villachiara (BS); Capo di Ponte (BS); Losine (BS); Cerveno (BS); Gardone Riviera (BS); Tignale (BS); Valvestino (BS); Gargnano (BS); Ardesio (BG); Bodio Lomnago (BG); San Pellegrino Terme (BG); Onore (BG); Besano (VA); Centro Valle Intelvi (CO); Schignano (CO); Cerano D’intelvi (CO); Caslino d’Erba (CO); Traona (SO); Cino (SO); Cercino (SO); Colle Brianza (LC); Sabbioneta (MN); Cavriana (MN); Isola Dovarese (CR); Torre De’ Picenardi (CR); Mesero (MI); Castelnuovo Bocca d’Adda (LO).

“In collaborazione con Anci e Fondazione Cariplo, attraverso una specifica azione, stiamo lavorando ad un progetto volto a integrare a potenziare con azioni e strumenti comunicativi, gli impatti degli interventi per dare ancora più riconoscibilità al patrimonio storico e culturale della Lombardia. Ringrazio il ministro Gennaro Sangiuliano, gli uffici del Ministero e i sindaci lombardi per la preziosa sinergia“.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, durante l’incontro che si è svolto oggi al Ministero della Cultura con la rete Anci Lombardia per i Comuni vincitori della linea B del bando Borghi.

