San Martino del Lago vede il Mondiale della Superbike sempre più vicino, con la tappa che sarà in settembre, dal 20 al 22, e si prepara al grande evento. A fare visita al Cremona Circuit Angelo Bergamonti anche il sindaco del paese, che sarà centro del mondo motoristico per un weekend e poi rimarrà tappa del Mondiale per altre quattro stagioni successive, Dino Maglia.

Sul posto, coi lavori iniziati in questi giorni, Alessandro Canevarolo, gestore del circuito assieme all’ingegner Guido Favalli che segue i lavori, che mirano ad allargare in primis il raggio di un paio di curve del circuito.

All’esterno intanto è stato ricavato un nuovo ingresso, come mostra questo breve video pubblicato proprio sulla pagina Facebook del circuito. Insomma, tutto è pronto per un evento mondiale, anche se allo stesso mancano ancora all’incirca otto mesi. Meglio però non arrivare tardi dinnanzi alla prospettiva di un’occasione del genere.

