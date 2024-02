Nell’ambito dell’IWS Italian Water Tour 2024, Padania Acque è stata protagonista dell’evento Digitalizzazione, innovazione, sostenibilità: il futuro del Servizio Idrico Integrato, che ha ufficialmente aperto il ciclo di cinque appuntamenti, ogni anno ospitati presso le sedi di alcune società idriche italiane, dedicati ai professionisti delle water utilities con l’obiettivo di presentare innovazioni tecnologiche e diffondere case history di successo del settore.

L’incontro, che si è svolto giovedì 1 febbraio all’Arengo del Broletto di Novara in collaborazione con Acqua Novara.VCO SpA, ha permesso di approfondire diverse tematiche: lo sviluppo industriale e sostenibile e la tutela dei territori; l’applicazione e l’implementazione dei processi e tecnologie di ultima generazione per monitorare ed efficientare le reti e ridurre la dispersione idrica.

Il composito e qualificato panel di relatori del convegno, promosso da Almaviva, 2F Water Venture e BM Tecnologie Industriali con il patrocinio di Utilitalia e ANEA Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti, e in partnership con Community Valore Acqua per l’Italia – The European House – Ambrosetti e Vodafone Business, ha permesso di affrontare un viaggio nel mondo del Servizio Idrico Integrato coniugando le migliori pratiche e la gestione tecnologica e permettendo un proficuo scambio, di elevato livello professionale e con uno sguardo all’innovazione, tra gli Enti del settore.

Il Direttore Generale Stefano Ottolini è intervenuto come relatore alla tavola rotonda Nuove direttive ARERA: Quale pianificazione degli interventi per le water utilities? a cui hanno preso parte anche i direttori delle water utilities di Piemonte, Lombardia e Liguria. Oggetto del dibattito il finanziamento e la tenuta degli investimenti pianificati a fronte delle tariffe del servizio a partire dalle determinazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e della governance territoriale. “Le aziende idriche gestite in modo industriale hanno accresciuto le loro capacità di procurement ed execution a un livello tale da garantire investimenti secondo le best practice europee. Questo significa che il nuovo piano degli interventi dovrà fondarsi sul continuo miglioramento della qualità tecnica, tenendo conto delle necessità di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici“.

Il Direttore Ottolini ha concluso il suo intervento illustrando le opportunità offerte dalla digitalizzazione che, per essere realmente efficace, deve accompagnarsi a interventi di adeguamento organizzativo e a un forte investimento sul capitale umano. “Il futuro della digitalizzazione – ha concluso Ottolini – è nella misurazione dei volumi d’utenza e gli smart meter giocheranno un ruolo fondamentale nella raccolta dei dati per implementare modelli idraulici avanzati e calibrare i bilanci idrici distrettualizzati secondo le componenti di volume, delle perdite idriche e del consumo. Le evidenze a nostra disposizione, infatti, dimostrano che il potenziamento dei modelli predittivi nelle reti di distribuzione ha un significativo impatto in termini di riduzioni delle perdite del 30% e di risparmi energetici fino al 10%“.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata