Questa sera alle ore 21, sul canale YouTube di Parco Regionale Oglio Sud, Marco Mastrorilli farà un’intervista alla scrittrice e dottore forestale Cristina Converso​ dal titolo “Alberi Testimoni silenziosi”.

Una serata dedicata alla conoscenza dei grandi alberi monumentali, ma anche alla relazione tra alberi e uomini. Una live evento davvero imperdibile in cui scoprirete un mondo di segreti naturali.

Un’intervista che vi terrà incollati perché Cristina Converso, molto pacata nel parlare, è in realtà coinvolgente e preparata.

Cristina Converso è nata a Torino, dove lavora per ARPA Piemonte. Vive in Valle Susa e ama ogni centimetro delle valli piemontesi e torinesi in particolare.

È una dottoressa forestale che nel tempo libero è autrice di libri su quella foresta di cui si occupa tutti i giorni, trattando con delicatezza il rapporto natura-umanità e i temi ambientali. Dal 2020 è “ambasciatrice del clima” per Plant for Planet.

Ha scritto diversi libri sulle piante e nella scorsa edizione del Green Book si è piazzata terza con il suo libro Testimoni silenziosi edito da Buendia Books.

