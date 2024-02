Il sindaco di Dosolo Pietro Bortolotti è andato in prima persona a Milano in Regione Lombardia a colloquio col governatore Attilio Fontana per consegnare le oltre mille firme, raccolte in pochi giorni, per recuperare il Teatro Sociale della frazione di Villastrada.

Una struttura molto vivace culturalmente, che però da un anno praticamente è inattiva a causa di “problemi legali” che riguardano la proprietà: una situazione che ha scoraggiato i gestori dell’ultima annualità, tanto che nessuna iniziativa è stata organizzata negli ultimi mesi, anche perché l’immobile nel frattempo è finito all’asta.

In particolare il teatro, risalente al 1910, ha visto lavori di restauro e ristrutturazione per una cifra giudicata non congrua dall’Associazione Teatro Sociale di Villastrada. La sentenza del Tribunale di Mantova, in primo grado, ha dato ragione alla ditta che ha eseguito i lavori, riconoscendole un credito di 1.5 milioni di euro, con pignoramento dell’immobile dinnanzi al mancato pagamento. Da qui la scelta di bloccare tutte le attività.

L’intento del comune di Dosolo è dunque quello di acquistare l’immobile, per renderlo comunale e poterlo così gestire al meglio, superando anche le problematiche sopra indicate. Il teatro infatti, nel frattempo, dopo il pignoramento, è stato messo all’asta e adesso il suo valore oggi si aggira attorno ai 400mila euro.

Per arrivare all’acquisto dunque serve anche un aiuto economico concreto, mediante un bando, da parte della Regione. Bortolotti, senza sbilanciarsi troppo, ha lodato la disponibilità del presidente Fontana e del suo staff, convinto che sia stato mosso il primo paso per provare a schiodare una situazione intricata.

