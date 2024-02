Ai giovani ha sempre guardato, durante tutti i suoi interventi: lamenta da altre forze politiche non lo hanno fatto con la stessa costanza, ma soprattutto guarda ora al futuro, Gabriel Fomiatti, consigliere comunale della civica del Listone, lanciando un’idea per i prossimi cinque anni, quella della Consulta Giovani, “che possa essere un organo non scollegato dal consiglio comunale ma anzi capace di interagire, portando proposte giovani al principale consesso cittadino”.

Una proposta che valga per chiunque vinca le elezioni, con l’intenzione di non fermarsi alla consulta in sé. “Questa infatti dev’essere una scuola di politica, per riuscire a formare nuove generazioni, dato che lo scollamento dalla politica dei più giovani va combattuto, cercando di coinvolgerli nuovamente. In tanti anche in consiglio in questi nove anni in cui mi sono avvicinato alla politica si sono riempiti la bocca coi giovani, ma in concreto hanno poi fatto poco o nulla”.

Intanto il Listone continua a muoversi dialogando in particolare con l’ex sindaco Luciano Toscani. “Ci sono punti di convergenza: della sua disponibilità a correre già sapete, chiaramente aspettiamo tempi maturi, anche se non manca poi molto”.

G.G. (video Alessandro Osti)

