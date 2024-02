Il Restyling esterno dell’Oglio Po è in dirittura d’arrivo. ASST Cremona sta avviando il percorso di affidamento dei lavori che – se verranno rispettati tutti i tempi tecnici – dovrebbero partire nell’autunno 2024. Il finanziamento (accordo quadro investimenti in Sanità) per la riqualificazione dell’ospedale Oglio Po è stato sottoscritto a metà dello scorso dicembre dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Economia e da Regione Lombardia. Il finanziamento di 25 milioni di euro prevede, oltre all’adeguamento della normativa antincendio del nosocomio Casalasco, il rifacimento di tutte le facciate esterne della struttura, dunque anche quelle delle foto di ieri. Infissi e copertura verranno probabilmente adeguati ai tempi e cambiati. Anche sui tempi tecnici dei lavori non siamo in grado di comunicare in quanto tempo poi – una volta affidati e partiti – verranno realizzati. Prendiamo però per buono l’autunno di quest’anno e la partenza. E’ già questa, e di per se, una piccola e buona notizia.

