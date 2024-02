Gli echi di guerra a Gaza preoccupano e non poco anche il Casalasco, che si interroga. Bisogna collaborare e cooperare per la Pace. E soprattutto c’è bisogno di discutere ed approfondire le questioni. A uscire con un documento il Circolo PD di Casalmaggiore e il suo segretario, Ettore Gialdi.

“I crimini dei terroristi di Hamas del 7 ottobre scorso contro il popolo israeliano con 1.200 civili uccisi, stupri e rapimenti, ci hanno lasciato sgomenti e attoniti. La risposta del governo Netanyahu, con un’azione militare che ha già ucciso 28.000 palestinesi e inflitto enormi sofferenze a quel popolo, ci ha sconvolto.

I massacri di civili a Gaza, con oltre 10.000 bambini uccisi secondo le stime di “Save The Children”, sono crimini di guerra! Lo dobbiamo gridare forte: Hamas non è il popolo palestinese e il governo Netanyahu non è il popolo israeliano!

Si devono fermare! Il primo obiettivo è quello di un immediato cessate il fuoco umanitario. Finalmente il parlamento, approvando la mozione presentata alla camera dal PD, ha impegnato il governo a sostenerne la richiesta e ad attivarsi in tutte le sedi.

La comunità internazionale e l’Unione Europea devono essere attive nella risoluzione della crisi e per la soluzione politica, mai così lontana, di “due popoli due stati”.

Israele ha diritto ad esistere in pace e sicurezza e così pure lo stato di Palestina con Gaza invece ridotta ad essere una prigione a cielo aperto disseminata di macerie e la Cisgiordania a sua volta insidiata da colonie illegali.

L’impegno dei cittadini e delle cittadine per una pace immediata e per la difesa della dignità della persona umana senza distinzione di nazionalità, di religione e di cultura è quanto mai prezioso e necessario.

Mai come oggi ci sentiamo cittadini del mondo!

Il circolo PD di Casalmaggiore organizzerà nelle prossime settimane occasioni di discussione e di approfondimento: le elezioni europee potranno e dovranno essere l’occasione che i cittadini e le cittadine hanno per affermare e sostenere l’idea di un’Europa unita e attiva nella soluzione delle gravi e drammatiche crisi che attanagliano il nostro tempo“.

