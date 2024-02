Giovedì 22 febbraio 2024 alle ore 21:00 è la volta de Il Tempo dei Giganti (70′, del 2023) di Davide Barletti e Lorenzo Conte. Siamo in Puglia, dove è in corso la più grave pandemia botanica del secolo: un batterio da quarantena, Xylella Fastidiosa, sta uccidendo milioni di alberi d’ulivo, stravolgendo paesaggio, economia e relazioni umane. Contro questo attacco ancora non esiste una cura e l’epidemia avanza verso nord, minacciando i territori agricoli dell’Unione Europea e del bacino del Mediterraneo.

Il documentario narra il viaggio di Giuseppe verso la terra del padre, nella Piana degli ulivi monumentali, laddove è imminente l’arrivo dell’epidemia. Dovrà spiegare all’anziano contadino come la loro vita verrà stravolta da questo batterio devastante, finora sconosciuto in Italia. Nel suo viaggio verso il padre, Giuseppe vaga in un territorio post-apocalittico, colpito dalla desertificazione e dal cambiamento climatico e il suo peregrinare verso casa, intreccia un mosaico di storie in cui si muovono personaggi che incarnano complottismo, rassegnazione, tentativi di salvare gli alberi e voglia di ricostruzione.

La Xylella raccontata come paradigma di un nemico invisibile che minaccia la nostra esistenza e contemporaneamente come capacità dell’essere umano di immaginare il proprio futuro.

