Sempre all’interno del tema identità e privacy, si sviluppano i progetti fotografici di Claudia Ruiz Gustafsson, Luisa Dörr e Thandiwe Muriu. La prima fotografa sviluppa una narrazione che combina materiali di archivio, mappe, disegni e scatti fotografici per ridefinire in La Ciudad en las Nubes il concetto di “scoperta” di Machu Picchu. Una narrazione storica indissolubilmente legata all’avvento dell’uomo occidentale e delle grandi spedizioni scientifiche, totalmente disinteressate a considerare la presenza dei Quechua quali nativi di quei luoghi, che hanno contribuito alla creazione di un distorto “immaginario peruviano”, anche attraverso l’uso dei dispositivi fotografici.

ImillaSkate di Luisa Dörr è la storia fotografica della rivincita delle giovani skater boliviane che si riappropriano delle polleras, ovvero le gonne della tradizione, per salire sulla tavola e cimentarsi con uno sport ancora prettamente maschile, sfidando stereotipi e sovrastrutture.

La fotografa kenyota Thandiwe Muriu con Camo (lemma che deriva dal temine camouflage) con forza estetica e capacità di sintesi esegue dei ritratti per ridefinire il concetto di bellezza dal punto di vista africano. In un confronto con i temi dell’identità e della ridefinizione dell’empatia femminile, fotografa i suoi soggetti fondendoli con l’ambiente circostante, restituendoci coinvolgenti fotografie dalle cromie sgargianti.

La BFF nasce come realtà internazionale e dal 2020 ritrova nella doppia lingua i principi della sua ricerca tematica. In italiano la parola Private ingloba il germe della privazione, declinata al femminile plurale. Qualcosa è venuto meno, qualcosa è stato sottratto. In un contesto di privazione della libertà si muovono due lavori, esposti in parallelo. La BFF porta in mostra Photo Requests from Solitary, un progetto visivo avviato nel 2009 da Tamms Year Ten – una coalizione di individui e attivisti, riuniti per lanciare una campagna di riforma del penitenziario di Tamms – e Where Prison Is a Kind of Freedom di Kiana Hayeri.

Photo Requests from Solitary (PRFS) è un progetto partecipativo che accoglie, attraverso un sito web, le richieste da parte dei detenuti americani di alcune fotografie specifiche, trovando in seconda istanza un volontario che le realizzi. Ogni giorno, più di 80mila persone vivono in celle di isolamento, una condizione che lungi dall’avere una ricaduta positiva sulla rieducazione dei detenuti, provoca danni psicologici a lungo termine. In un regime di privazione della libertà estremo, anche un ritaglio di cielo nell’ora d’aria è negato ai carcerati.

Il progetto è in dialogo con quello di Kiana Hayeri, Where Prison Is a Kind of Freedom, in cui alcune donne si trovano nelle carceri afghane colpevoli di aver ucciso i loro mariti: queste donne ed i loro figli minorenni in una situazione di privazione hanno trovato una comunità collaborativa e accogliente. Una visione lontana dal nostro concetto di prigione.

La fotografa dell’agenzia Magnum, Newsha Tavakolian, ci accompagna in punta di piedi in Iran, la sua terra di origine, dove la rivolta femminile e della maggioranza della società civile stanno cercando di cambiare le inaccettabili privazioni imposte alle donne iraniane, in un momento in cui lo Stato vieta l’utilizzo delle fotocamere per raccontare il cambiamento in atto.

Con il suo Drought. No Water in the Owens Valley, Daria Addabbo volge lo sguardo sull’ecologia con il racconto fotografico sul prosciugamento del fiume Owens: incanalato a servizio della rete idrica della città di Los Angeles, ieri centro urbano in espansione e oggi in situazione di grave siccità. La privazione dell’acqua è solo uno dei problemi di cui ad oggi soffre la valle.