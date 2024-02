Sono passati 10 anni dalla prima edizione che ha proposto l’apertura congiunta di sette castelli e borghi medievali, che negli anni hanno raggiunto un totale di ben 24 località, distribuite su 4 province lombarde, per un circuito che nel 2023 ha sfiorato quota 23 mila visitatori. Questi i numeri della manifestazione coordinata dall’associazione Pianura da scoprire, in continua crescita sia come visitatori che come giorni di apertura: ogni prima domenica del mese da marzo a giugno e da settembre a dicembre, oltre a Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio e 1° novembre. Nel 2024 si aggiungerà il primo sabato sera di luglio, con una speciale apertura in notturna, una tra le novità di quest’anno.

Altra novità ideata in occasione del decimo anniversario della manifestazione è la realizzazione di un passaporto dedicato, che permette di raccogliere un timbro per ogni castello o borgo visitato durante l’anno. Uno strumento in più che va ad arricchire l’offerta culturale e turistica del circuito, con riportate le immagini e le descrizioni delle 24 realtà: il passaporto sarà disponibile in ogni località con un contributo di 2 euro. Inoltre, sempre per l’occasione è stata completamente rinnovata la grafica delle locandine e delle mappe geografiche, in distribuzione gratuita presso ogni località.

Come ogni anno all’interno del sito di Pianura da scoprire sarà possibile trovare tutte le informazioni necessarie per organizzare in autonomia il proprio percorso, scegliendo una o più realtà da visitare, partecipando agli eventi proposti e prenotando una o più visite nell’arco della giornata. Saranno indicate le località che aderiscono a ciascuna giornata con orari, costi, durata visite, nonché i recapiti cui rivolgersi per prenotare o chiedere informazioni. Inoltre, una sezione dedicata al circuito dei castelli, palazzi e borghi medievali sarà sempre attiva per promuovere gli eventi culturali, musicali e gastronomici, nonché le possibilità di visita per gruppi e le proposte didattiche durante tutto l’anno.

Il viaggio tra manieri, borghi fortificati, dimore storiche, pievi medievali è pronto a ripartire: si abbassino i ponti levatoi, si aprano i portoni, si espongano le insegne. Un tuffo nella storia tra aneddoti, curiosità, grandi battaglie e antiche leggende in un territorio nel cuore della pianura lombarda, immerso in un paesaggio incantevole, abbracciato da parchi verdi, piccoli borghi, distese campestri, fontanili e specchi d’acqua. Il Medioevo vi aspetta!