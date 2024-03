Domenica 3 marzo tornerà attivo il collegamento festivo tra Mantova e Sabbioneta attraverso la linea bus Gran Turismo. Il Comune di Mantova, grazie al finanziamento del Ministero del Turismo per il progetto “Mantova e Sabbioneta: due città un sito”, in collaborazione con il Comune di Sabbioneta e con Apam Esercizio Spa, ha destinato 70 mila euro al potenziamento del collegamento tra le due città, insieme riconosciute nel 2008 Patrimonio Mondiale Unesco. La linea garantisce non solo il trasporto di persone ma anche delle biciclette poiché è stata dotata di un carrello portabici, muscolari e a pedalata assistita.

“Tale azione si conferma come un’opportunità culturale per il cittadino e il turista che potrà raggiungere e visitare il sito Patrimonio Mondiale, esplorandone anche il territorio che separa le due città, con la certezza di un ritorno tramite bus”, riporta Alessandra Riccadonna, assessora alla valorizzazione del sito Unesco del Comune di Mantova.

Il sindaco di Sabbioneta, Marco Pasquali, ribadisce: “Il servizio intende valorizzare la fitta rete di percorsi ciclabili e cammini che vedono Mantova e Sabbioneta già collegate in un percorso ciclabile promiscuo di 47 chilometri, posto all’incrocio della Ciclovia del Sole e della Ciclovia Tirrenica, nonché di due itinerari ciclabili europei”.

Il servizio riguarderà i soli giorni festivi, si svolgerà dal 3 marzo al 3 novembre del 2024 e proseguirà anche nel 2025, da Mantova a Sabbioneta alle 9 e alle 13.30 con partenza da viale Mincio – Pontile e da Sabbioneta a Mantova alle 12.30 e alle 18.30 con partenza da piazza D’Armi.

L’itinerario e le fermate rimangono invariate rispetto alla precedente linea 17S. Ulteriori cinque giornate all’anno garantiranno il collegamento dei due centri, in corrispondenza di eventi organizzati a Mantova e a Sabbioneta.

Durante tutto il periodo di servizio sarà comunque possibile usufruire del trasporto biciclette nella giornata di sabato, su una coppia di corse della linea 17 (con un minimo di 6 bici e un massimo di 16), con prenotazione obbligatoria, nel periodo scolastico, sulle corse delle 8.25 da Mantova e delle 17.43 da Sabbioneta, nel periodo estivo, sulle corse delle 9.20 da Mantova e delle 17.54 da Sabbioneta.

Tariffe

Biglietto corsa semplice: 5 euro

Trasporto bici su corsa singola: 5 euro

Trasporto bici per andata e ritorno: 7 euro

Per i possessori della Mantova e Sabbioneta card il costo del biglietto di corsa semplice è compreso nella card. E’ a pagamento il costo del trasporto bici.

Informazioni e prenotazioni Tutte le informazioni sul servizio Bik&Bus sono disponibili sul sito: www.apam.it o tramite il Social Customer Care APAM, attivo tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 19: telefono 0376 230339 – customer.care@apam.it – www.apam.it

L’intervento si inserisce nel sopraccitato progetto “Mantova e Sabbioneta: due città un sito” finanziato dal Ministero del Turismo a favore del Comune di Mantova per un importo complessivo di 390.690,16 euro. L’iniziativa ha lo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici, rafforzando e valorizzando la capacità di attrazione turistica derivante della presenza di siti Unesco, anche a livello internazionale. L’idea forza punta al superamento delle singole individualità dei due centri storici e ad ottimizzare le sinergie derivanti dalle potenzialità culturali, naturali e sociali del sito affinché questo si presenti sul mercato turistico, sia nazionale che internazionale, come unica destinazione turistica, la cui conoscenza richiede un prolungamento della permanenza media del turista, per garantire un approfondimento degli aspetti fondanti il riconoscimento Unesco.

Le linee di intervento, da svilupparsi entro il 2025, comprendono la realizzazione di strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale, il restyling della segnaletica turistica, il potenziamento dei servizi per il turista, tra cui il nuovo servizio di collegamento Mantova – Sabbioneta BikeBus, nonché l’attivazione di forme esperienziali e innovative di

lettura e animazione del patrimonio che pongono al centro non solo il visitatore ma anche la comunità locale.

Ciclovia Mantova Sabbioneta, approvato l’accordo tra Comune e Provincia

Sempre nell’ottica del superamento della distanza fisica che separa le due città (38 km) è il progetto “Valorizzazione della ciclovia Mantova e Sabbioneta in un sistema diffuso di mobilità turistica sostenibile”, finanziato dal MiC per un importo pari a 250.000 euro. Le azioni progettuali sono volte a promuovere la posizione strategica del sito Unesco – posto all’incrocio di due itinerari ciclabili europei (EV7 e EV8) e al centro di un’ampia rete di percorsi ciclabili e cammini – potenziando e valorizzando la fruizione della ciclovia Mantova e Sabbioneta, sia attraverso la fornitura di servizi utili per il cicloturista, sia inserendo il percorso in un sistema diffuso di mobilità turistica sostenibile. La Giunta del Comune di Mantova ha approvato in settimana un accordo con la Provincia di Mantova per la realizzazione in partenariato dei vari interventi progettuali, tra cui la progettazione e la realizzazione di aree di sosta attrezzate per bici lungo la ciclovia Mantova e Sabbioneta.

L’accordo si inserisce anche nell’ambito della rinnovata Intesa (del 21 dicembre 2023) stipulata tra il Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per la Lombardia e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Mantova e Lodi, la Regione Lombardia, la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova e il Comune di Sabbioneta con la quale i soggetti firmatari si impegnano a coordinarsi e a collaborare per realizzare, nel contesto degli strumenti normativi vigenti, e in coerenza col Piano di Gestione, la massima sussidiarietà, con l’obiettivo di agevolare l’integrazione tra gli interventi, ottimizzando l’uso delle risorse.

Percorso di formazione

Inizia lunedì 4 marzo, a Mantova presso Sala Stemmi, il percorso di formazione “Introduzione all’interpretazione del patrimonio”, organizzato dall’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale dei Comuni di Mantova e di Sabbioneta.

Si tratta di un ciclo di appuntamenti per l’introduzione al metodo dell’Heritage Interpretation, un approccio esperienziale alla conoscenza del patrimonio culturale che mira a stimolare le persone a dare un senso a ciò che vedono, entrare in relazione

personale con i luoghi e gli oggetti del patrimonio, che diventano così portatori di valori e non solo di informazioni.

Dopo una sezione introduttiva saranno proposti cinque moduli di approfondimento: “Interpretazione personale”, pensato per guide turistiche e operatori culturali che desiderano potenziare le loro tecniche per trasformare i fenomeni del patrimonio in esperienze per il pubblico; “Interpretazione mediata”, incentrato sulla scrittura di testi culturali; “Comunicare interpretativamente un heritage site”, in cui si affronteranno le competenze e le strategie per attivare un progetto di comunicazione efficace e coinvolgente; “Interpretazione, accessibilità ed inclusione”, sul tema dell’accessibilità culturale nella sua accezione più ampia; “Interpretazione del patrimonio per le scuole”, un incontro specifico per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado al fine di poter sperimentare tale approccio nei contesti didattici e scolastici.

Il percorso di formazione è curato da Vanessa Vaio e Cristina Locatelli, esperte in interpretazione e comunicazione dei beni culturali. Attraverso un percorso di consultazione e condivisione che coinvolgerà gli enti e i soggetti culturali del territorio, le due professioniste seguiranno anche la redazione del Piano di Interpretazione del sito Unesco Mantova e Sabbioneta. Per info e adesioni: www.mantovasabbioneta-unesco.it .

“L’obiettivo di questa iniziativa – spiega l’assessora del Comune di Mantova Riccadonna – è di fornire agli operatori di Mantova e Sabbioneta un nuovo metodo di approccio alla conoscenza del patrimonio culturale, e in particolare del sito Unesco, nella prospettiva di poter avviare future collaborazioni e attivare un programma coerente di esperienze interpretative da proporre alla comunità locale e ai turisti”.

L’operazione si inserisce nel contesto del progetto “Mantova e Sabbioneta Heritage Centre: uno spazio diffuso per l’interpretazione del sito”, finanziato dal Ministero della Cultura per un importo pari a 250.000 euro, grazie alla Legge 77/2006 dedicata ai siti Unesco. Il Mantova e Sabbioneta Heritage Centre si propone di diventare un punto di riferimento per la narrazione del sito Unesco in una chiave valoriale, capace di offrire servizi ed esperienze innovative di fruizione del sito. Sono attualmente in corso gli allestimenti degli spazi principali che comporranno l’Heritage Centre: le Pescherie di Giulio Romano a Mantova, in collaborazione con la Fondazione Le Pescherie di Giulio Romano e l’Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, Palazzo Giardino e Palazzo del Cavalleggero a Sabbioneta.

“Grazie al finanziamento ministeriale ottenuto siamo ormai pronti ad aprire al pubblico i primi spazi allestiti del Mantova e Sabbioneta Heritage Centre – racconta il sindaco di Sabbioneta Pasquali -. A breve inaugureremo le sale di Palazzo Giardino e Palazzo del Cavalleggero a Sabbioneta, proprio in occasione dell’Assemblea dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale che si terrà nelle nostre due città a fine marzo.”

“Il riconoscimento del sito Mantova-Sabbioneta Patrimonio Mondiale, avvenuto nel 2008, – spiega l’assessora Riccadonna – comporta per noi amministratori una forte consapevolezza del significato di vivere in un sito di eccezionale valore universale e della grande responsabilità di agire al fine di garantire la conservazione, la tutela, la valorizzazione del sito. Ne sono di esempio l’intesa tra il Ministero della Cultura, la Regione Lombardia, la Provincia di Mantova e i due comuni di Mantova e Sabbioneta, rinnovata a dicembre 23 e i quasi 900 mila euro di finanziamento ottenuti dal Ministero della Cultura e del Turismo negli ultimi due anni. Tali finanziamenti ci permettono di sopperire anche a vuoti di mobilità per il congiungimento delle due città che distano quasi 50 km: il Bik&Bus copre infatti la mancanza della linea extraurbana festiva creando un’opportunità culturale per il cittadino e il turista che potrà raggiungere tramite bus e in bicicletta il sito Patrimonio Mondiale con garanzia di un ritorno, la possibilità di noleggiare una bicicletta elettrica presso Sparafucile, l’implementazione di aree di sosta e miglioramento della segnaletica ciclabile e di collegamento con altre ciclovie proprio sulla tratta ciclabile Mantova – Sabbioneta. Non solo, i finanziamenti ci permettono di creare momenti di formazione innovativa, di allestimento di spazi per il racconto del Sito Unesco affinché sul territorio possano esserci opportunità di conoscenza e interpretazione del sito. E in quest’ottica l’ufficio Unesco lavora in stretta sinergia con l’ufficio Turismo affinché le azioni intraprese possano essere a benefico del cittadino di Mantova e Sabbioneta ma anche del turista che può per esempio essere intercettato presso gli infopoint di Sirmione e Desenzano in cui il sito viene promosso, o ingaggiato tramite la presenza del sito su riviste e app dedicate ai cicloturisti e riservando visite gratuite ai musei civici ai turisti che alloggiano a Mantova per più di una notte”.

