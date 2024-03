Casalmaggiore – e il Polo Romani – sempre più punto di riferimento per l’orientamento scolastico verso il mondo dell’università o del lavoro. Un esperimento partito, appunto, in modo sperimentale tre anni fa dopo il Covid e che ora ha acquisito una maggiore concretezza e soprattutto un’organizzazione molto più specifica e attenta.

Casalmaggiore Orienta è in programma per martedì prossimo, 5 marzo, dalle ore 9 alle ore 13 proprio nella sede dell’Istituto d’istruzione superiore Romani di Casalmaggiore. Un evento organizzato in collaborazione con il comune di Casalmaggiore e che ha ottenuto il contributo anche da parte di Regione Lombardia.

La locandina, che prende spunto dal Salone dello Studente Young, è accattivante ma anche molto chiara e soprattutto rende l’idea di quante realtà abbiano deciso di partecipare a questa vetrina. Che è sì un’occasione per gli studenti che escono dalla scuola superiore ma al contempo una chance per le realtà universitaria oppure imprenditoriali e lavorative di farsi conoscere da studenti o lavoratori del futuro.

In totale abbiamo 18 Università, con Cremona, Mantova, Brescia e Pavia a fare la parte del leone, tre ITS più sette altri soggetti tra agenzie del lavoro e sodalizi. All’interno di un programma molto fitto, ogni ora sarà possibile poi ascoltare le storie – e i casi di studio, per così dire – di alcune aziende locali che hanno ottenuto successo e offrono posti di lavoro. Aziende di vario genere: si va dai colossi alle piccole imprese partite dal basso e capaci poi di farsi largo sul mercato.

Il salone peraltro, dalle 11 alle 13, cioè nelle due ore finali della mattinata, aprirà anche agli studenti di Casalmaggiore che frequentano altri istituti scolastici superiori – come Santa Chiara ad esempio – mediante una prenotazione via mail e fino all’esaurimento dei posti a disposizione.

