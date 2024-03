Comune e scuola insieme, per un percorso che, assieme al servizio Informagiovani di Cremona, continua a crescere. Il Polo Romani di Casalmaggiore martedì mattina ha ospitato centinaia di studenti per il Salone dello Studente: una iniziativa che, in genere, si tiene in città più grandi ma che per il comune di Casalmaggiore vuole diventare un grande exploit, come hanno spiegato l’assessore alle Politiche Giovanili Sara Manfredi e, sempre nello stesso ambito per il comune, Franca Filippazzi.

18 Università dunque, 7 aziende, 3 ITS, col patrocinio anche di Regione Lombardia. E pure il Rotary 2050 per esperienze formative in qualsiasi Paese del mondo col programma Rotary Youth Exchange. Da evidenziare – a dirlo è stata anche la dirigente scolastica Daniela Romoli – come la richiesta di uno spazio e una giornata del genere sia giunta dagli stessi studenti.

