Sta riscuotendo molto entusiasmo tra gli under 14 dell’Oglio Po la 2° edizione del progetto “LIBRI DA PIC NIC: i podcast audio per far crescere la comunità dei giovani lettori”, promosso per il secondo anno consecutivo sul territorio da Fondazione Aida ETS, con sede a Verona, da 40 anni in prima linea nella produzione teatrale e culturale, e dall’associazione di educazione ai media “Micromacchina-comunicare la società APS”, con sede a Bozzolo.

Il progetto, che ha ottenuto un co-finanziamento da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Per il Libro e la Lettura”, ha preso il via sul territorio dell’Oglio Po a novembre 2023 con la realizzazione di due laboratori presso la web radio di Bozzolo, grazie alla partnership col Comune di Bozzolo e con la biblioteca comunale. Vi hanno preso parte ben 30 appassionati lettori under 14 dell’Oglio Po, i quali hanno ricevuto il titolo di Young Book Ambassador dopo aver seguito gli incontri con il fonico di Fondazione Aida che ha spiegato loro come si registra e si monta un podcast. La parte giornalistica collegata al mondo della lettura è invece stata curata dall’esperta Alessandra Mariotti dell’associazione “Micromacchina-comunicare la società APS”.

Ora che i Giovani Ambasciatori di Libri dell’Oglio Po hanno imparato le tecniche base di registrazione e montaggio si danno alle interviste in podcast! Il primo appuntamento è stato martedì 5 marzo presso la web radio di Bozzolo: una decina di ragazzi ha intervistato Lella Rossetti, referente dell’educazione ambientale del Parco Oglio Sud, partner del progetto Libri da Pic Nic. Nelle prossime settimane sarà possibile ascoltare il suo intervento sul rapporto libri-natura nel podcast pubblicato sul canale Spreaker e Spotify di Libri da Pic Nic. In calendario per i giovani Ambasciatori di libri ci sono, nelle prossime settimane, i seguenti incontri online: con l’illustratore e fumettista Federico Appel (evento online in collaborazione con la casa editrice Sinnos) e con Daniela Cologgi, redattrice responsabile dell’area ragazzi delle Edizioni Paoline.

Parallelamente alla nascita di una redazione di Young Book Ambassador, Libri da Pic Nic ha fatto tappa in questi mesi presso 7 doposcuola del territorio dell’Oglio Po, per stimolare i ragazzi della fascia 9-14 anni alla lettura con un approccio “peer to peer” che vede come elemento caratterizzante del progetto la contaminazione tra più linguaggi: la lettura, il teatro e i nuovi media (i podcast audio), puntando sulle passioni dei giovani per lo sport e l’ambiente. Le formatrici dell’associazione Micromacchina e le attrici di Fondazione Aida Ets hanno coinvolto bambini e ragazzi nella registrazione di podcast con letture teatralizzate presso il doposcuola “Il Cerchio” di Casalmaggiore, grazie alla collaborazione con la Cooperativa MARAKI partner del progetto, e presso il doposcuola dell’Atletica Interflumina Èpiù Pomi, altro partner del progetto. Hanno incontrato anche i bambini del doposcuola di Bozzolo e del doposcuola di Marcaria, grazie alle collaborazioni con le rispettive amministrazioni comunali.

Infine il progetto ha fatto tappa ad Asola dove, in partnership con la Cooperativa Viridiana, sono stati realizzati laboratori ai doposcuola della primaria e anche un incontro con il nostro scrittore partner Guido Conti, svoltosi lo scorso 24 febbraio all’interno del festival Librarsi organizzato dall’Ic di Asola. Nei prossimi mesi il progetto nella zona dell’Oglio Po prevede il coinvolgimento dei giovani atleti del Corona Platina sui campi da basket di Bozzolo e di Piadena, per poi concludersi il 19 maggio con un evento finale presso il Parco Oglio Sud, partner di Libri da Pic Nic.

Alessandra Mariotti (video Michele Capelli)

