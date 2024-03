Il mondo agricolo regionale ha un punto di incontro a Montichiari, ad una cinquantina di chilometri di distanza dal territorio casalasco. Questa volta non per protestare platealmente con trattori e sfilate rumorose ma per conoscere le novità ed ottenere consigli su come gestire al meglio una professione difficile ma affascinante come quella che vede impegnati i lavoratori della terra.

Vita in Campagna è la manifestazione che anche quest’anno, dal 15 al 17 marzo, attira migliaia di visitatori per la straordinaria varietà di cose da vedere in ampi e ben allestiti padiglioni. Si parte con una meravigliosa fioritura di piante da frutto, alle essenze aromatiche, ai tulipani, alle zampe di canguro (la novità di quest’anno) sino all’abbigliamento più adatto per lavorare nei campi.

Con l’aggiunta di un moderno dispositivo per lavare scarpe e stivali prima di rientrare in casa eliminando cosi il fango dalle suole. E togliere le erbacce dal piazzale e attorno alle aiuole. E poi c’è l’affascinante area dedicata agli animali, dalle comuni galline ai teneri coniglietti e uccellini delle più svariate e sconosciute razze.

Durante i tre giorni della Fiera, presso lo stand accanto ai cavalli pony, asini trovano anche le uova da portarsi direttamente a casa per far nascere i pulcini delle varie tipologie, una volta introdotti nella incubatrice. Oltre a visitare i 150 espositori su un’area di 24 mila metri quadrati agli appassionati del verde e agli hobby farmer viene offerta la possibilità di partecipare gratuitamente ai corsi per imparare i segreti del giardinaggio. Da come curare la vite, prevenire le malattie del frutteto, eseguire le potature in maniera adeguata e mille altri consigli ideali in questo periodo di primavera.

Una visita alla Fiera di Montichiari (Bs), tra l’altro famosissima per il mercato settimanale del venerdi che accoglie gli allevatori di bovini, equini e tante specie di polli, comprese le mitiche oche del Campidoglio, vale la pena davvero di effettuare, ricordando che Vita in Campagna chiuderà nella giornata di oggi alle 18,30.con orario 10 del mattino sino alle 18.30.

Ros Pis

