Listone in fiore: un evento che ha aperto sabato e proseguirà per l’intera giornata di domenica ma che già da venerdì pomeriggio, con l’installazione a cura di ArcheoVerde che fa bel vedere al centro di piazza Garibaldi a Casalmaggiore, ha aizzato la curiosità dei presenti. Una iniziativa voluta dal gruppo Botteghe di Casalmaggiore, alleata in questo caso con Confcommercio e Le Botteghe del Centro di Cremona (tanto che la formula ricalca quella ormai consolidata delle Invasioni Botaniche) e il comune di Casalmaggiore.

Una inaugurazione in grande stile, con l’esibizione del gruppo storico Il Torrione sul Po poco prima del taglio del nastro, e la presenza del mondo dell’associazionismo (presenti i ragazzi della Cooperativa Santa Federici, ad esempio) e della scuola. Tra laboratori per i più piccoli e qualche segreto botanico spiegato anche agli adulti, Listone in fiore è stato anche l’occasione per tanti commercianti specializzati nel verde per esporre. Alcuni arrivati anche da lontano. Oggi la replica fino a sera, prima di un bilancio che comunque appare già positivo.

G.G. (video Alessandro Osti)

