Come ogni anno, per promuovere la consapevolezza sull’autismo, l’associazione Stelle sulla Terra O.d.V. propone alla cittadinanza la terza edizione della camminata inclusiva aperta a tutti, passeggini e carrozzine comprese.

La Stracamminata Insieme di domenica 14 aprile con partenza e arrivo all’Oratorio a Vicoboneghisio di Casalmaggiore, è una passeggiata a tappe che nasce dal desiderio dell’associazione di condividere con altre realtà locali l’organizzazione di una camminata inclusiva, per renderla un evento accessibile – divertente e di comunità.

Il ritrovo è previsto per le ore 8.30 e la partenza è fissata per le 9.00 da Vicoboneghisio. Sono previste tre tappe: la prima a Vicoboneghisio presso la Coop. Sociale Maria Storti, realtà che si occupa di inserimento lavorativo per persone con disabilità; la seconda presso la scuola dell’infanzia di Cappella; la terza a Camminata presso la sede della Coop. Sociale Gardenia. Ad ogni tappa sosta con intrattenimento.

Durante il percorso saranno presenti gli “Alterego”, nota band casalasca, che con uno show itinerante e grazie all’energia contagiosa del loro front man Alessandro Zaffanella, faranno cantare e ballare i partecipanti; e gli studenti del Romani che si occupano della radio Web Romani RR21. Presenti per garantire la sicurezza di tutti durante il tragitto anche i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile “Il Grande Fiume”, i Vigili del Fuoco volontari di Piadena e Drizzona, Croce Rossa Casalmaggiore.

All’arrivo in Oratorio per le ore 13.00 circa, grazie alla partecipazione di Lofficina dei Sapori con ottima pizza, Paroli Catering, Gelateria Infinito e i volontari del gruppo “Oga & Bigoga”, apertura del servizio bar e cucina per tutti, anche per chi non si è iscritto alla Stracamminata Insieme.

Nel pomeriggio oltre alla musica degli Alterego, i racconti del cantautore – musicista e cantastorie Daniele Goldoni, la street art con Stefano Delvò, laboratorio artistico a cura di Santa Federici, laboratorio creativo a cura delle volontarie di GiocoMondo, laboratorio del verde a cura di Milena Del Bon e l’immancabile trucca bimbi.

L’evento fa parte della Trama dei Diritti (https://festivaldeidiritti.org/home-trama/), uno spazio culturale promosso da CSV Lombardia Sud – ETS aperto a tutte le organizzazioni che si riconoscono come parte di un sistema di enti e realtà impegnate nella costruzione della cultura dei diritti.

Oltre alle realtà sopraccitate sono state coinvolte anche diverse istituzioni, tra le quali il Comune di Casalmaggiore, che ringraziamo fin da subito per la collaborazione e il supporto tecnico, ATS Valpadana, il Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali nell’ambito dell’iniziativa “SPERIMENTAZIONE CENTRI PER LA FAMIGLIA” promossa e finanziata da Regione Lombardia”, AFM Casalmaggiore, Centro Commerciale Padano e Casalasca Servizi. Non hanno fatto mancare il loro supporto anche le realtà del terzo settore ed in particolare ANMIC Cremona, Coop. Meraki, CAI Bozzolo, Pro Loco Casalmaggiore, Polisportiva Amici del Po, Canottieri Eridanea, progetto Inclusion, le associazioni Il Cammino del Po ASD/APS e la Rondine APS, gli Istituti Comprensivi Diotti – Marconi e Dedalo 2000, l’IIS Romani di Casalmaggiore.

È possibile iscriversi alla Stracamminata Insieme 2024 con un contributo di 3 euro a partecipante per l’assicurazione recandosi presso il Centro Commerciale Padano a Casalmaggiore sabato 23 marzo in orario continuato dalle 10:00 alle 18:30 e domenica 24 dalle 10.00 alle 13.30; presso la Pro Loco di Casalmaggiore domenica 6 aprile dalle 9.00 alle 12.00, il giorno stesso dell’evento in loco presso l’Oratorio di Vicoboneghisio a partire dalle ore 8.30 oppure contattando l’associazione Stelle sulla Terra – ODV al cell 329 696 5256.

I volontari delle Stelle sulla Terra comunicano che questa iniziativa è anche un’attività di raccolta fondi destinata a sostenere progetti in favore di bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico del territorio Oglio Po.

redazione@oglioponews.it (video Alessandro Osti)

© Riproduzione riservata