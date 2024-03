Volontari di scuola elementare. Perché si cresce anche così, imparando che l’ambiente è un bene prezioso da difendere e che ognuno può fare la sua parte. Sabato anche Martignana Po ha vissuto la sua Primavera pulita, iniziativa che in genere si tiene la domenica ma che, quest’anno ha scelto il prefestivo per la raccolta.

Martignana, con i volontari, é sempre stata partecipe ed anche quest’anno si è registrata una buona partecipazione. La vera novità é stata proprio l’educazione ambientale delle famiglie ai propri pargoli. Questa (e le precedenti) sono generazioni che lasciano un mondo più grigio e sporco di quello che hanno trovato. La speranza é proprio nei pargoli e negli uomini di buona volontà. Nei genitori di buone speranze.

“Solita buona partecipazione di volontari – ci spiega il sindaco Alessandro Gozzi – quest’anno con qualche bravo bambino in più, accompagnati dalle mamme”.

Per quanto riguarda i rifiuti, solita raccolta, in linea con gli altri anni, nelle aree critiche di sempre. Non le segnaliamo ovviamente, nella speranza che l’anno prossimo, sia un anno diverso. Un anno in controtendenza. La piccola buona notizia é che non son aumentati ma c’é pure da dire che sulla raccolta dei rifiuti abbandonati Martignana ha sempre avuto dalla sua un sindaco operaio. A volte basta una segnalazione privata. “Sì, siamo in linea come gli anni passati, con i soliti punti critici della golena del Po e la strada provinciale per Casalmaggiore. Grazie di cuore a tutti e speriamo che anche prossimamente la sensibilità dei genitori ci permetta di coinvolgere sempre più bambini“.

