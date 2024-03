Negli scorsi weekend si sono tenuti due importanti appuntamenti che iniziano a scandire con regolarità la stagione remiera 2024 che vede impegnati i giovani canottieri agonisti della Società Canottieri Eridanea guidati da Gianluca Farina coadiuvato da Gianmaria Grassi, Chiara Marca, Michele Pinardi, Filippo Guarneri e Giovanni Bottoli.

Il 16 e 17 marzo le atlete della categoria ragazze Under17 (15-16 anni) hanno partecipato sul lago di Piediluco al Primo Meeting Nazionale, un appuntamento tanto importante quanto impegnativo con ottimi risultati culminati con il bronzo di Denise Mulas. Quarta a pochi millesimi Arianna Truzzi e qualificazione in Finale B per Matilde Pasquali (7°) all’esordio in questa categoria.

Lo scorso weekend (24 marzo) si è invece tenuto presso l’Idroscalo di Milano il primo meeting regionale lombardo, recupero della gara del 10 marzo annullata per maltempo, che ha visto impegnati cadetti/e ed allievi/e con una grande prestazione del sodalizio bianconero: su 8 atleti in gara, 2 ottimi esordi e 6 medaglie (2 ori, 3 argenti, 1 bronzo): Andrea Guido: Oro, 1X Cadetti M

Niccolo’ Azzoni: Argento, 1X Cadetti M Tommaso Grassi: esordio, 4° 1X Cadetti M

Jessica Boldrini: esordio, 7° 1X 7,20 Allievi C F Anita Acquaroni: Oro, 1X 7,20 Allievi C F

Sophie Cristiano: Bronzo, 1X 7,20 Allievi C F

Giulia Conti: Argento, 1X 7,20 Allievi C F Chiara Leandri: Argento, 1X 7,20 Cadetti F

