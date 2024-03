Ogni anno, nel giorno di Pasquetta, i gruppi Emmaus italiani che ispirano la loro azione ai valori del Movimento internazionale fondato dall’Abbé Pierre in Francia nel 1949 si riuniscono presso una delle 17 sedi. Quest’anno toccherà alla Comunità Emmaus di Canove de’ Biazzi accogliere gli oltre duecento partecipanti provenienti dai gruppi sparsi lungo la Penisola.

I più lontani verranno da Palermo, molti dalla Toscana, e poi dai gruppi del Veneto, da Cuneo, Catanzaro, Ferrara, ecc.

Trovarsi e ritrovarsi ogni anno è un modo per rinsaldare amicizie e legami di collaborazione e impegno nella comune fatica quotidiana di servire per primi i più sofferenti, lottare insieme contro le cause della miseria e dell’ingiustizia e costruire un mondo nel quale tutti e tutte possano vivere in pace vedendo rispettata la propria dignità di esseri umani.

La festa, il cui momento centrale, quello del pranzo, si terrà presso il castello di San Lorenzo de’ Picenardi, sarà anche l’occasione per festeggiare le persone che da più tempo condividono il loro cammino all’interno delle nostre Comunità di accoglienza, ma anche per festeggiare i 30 anni dell’Associazione “Amici di Emmaus ODV” di Piadena, una realtà ampiamente consolidata nel nostro territorio che gestisce, oltre alla Comunità di Canove de’ Biazzi (che accoglie oltre una ventina di persone), i mercatini solidali dell’usato di Piadena e Canove e il Centro del Riuso di Cremona.

