Prosegue il lavoro di ARCES Viadana a fianco delle famiglie bisognose dell’area. L’associazione di Volontariato guidata da Giuseppe Guarino nell’assistere le famiglie in difficoltà, cerca attraverso i volontari di far fronte ad alcune delle necessità. Si vorrebbe fare sempre di più, e sempre meglio. Il meglio dipende dalla volontà, e su quello si lavora alacremente da sempre: la volontà non manca mai. Il di più dipende dalle risorse che – con l’auumentare dei bisogni – non sono mai abbastanza. Si fa quello che si può. Con gioia e solidarietà. E per ARCES anche un poco con l’orgoglio di anni di lavoro e di ausilio a chi ha chiesto aiuto.

“Leggevo i dati sulla povertà a livello nazionale – ci racconta Guarino – con l’aumento vertiginoso di chi non arriva a fine mese nel corso dell’ultimo anno. Conoscendo quel che succede nel viadanese, anche qui l’aumento dei bisogni non è diverso da quello nazionale e aumentano le famiglie in difficoltà. Mi rendo sempre più conto che tutto quel che facciamo non basta. Sono sempre di più le famiglie che si avvicinano a una associazione come la nostra per chiedere aiuto. Il pacchetto del banco alimentare, seppur fondamentale per tanti, non basta, non può bastare. Chiediamo una mano alla grande distribuzione, ai supermercati, alle mense aziendali e a tutte le aziende di buona volontà. Chiediamo, dove vi siano eccedenze anche di fresco o mensa, che non vadano sprecate. Siamo pronti a farcene carico per la distribuzione. E’ importante che le risorse non vadano sprecate. Noi possiamo farci carico della redistribuzione e del trasporto“.

L’appello è lanciato. Nell’occasione ARCES fa gli auguri a tutti. “Che siano davvero festività partecipate in cui torni l’importanza del parlare di pace in un mondo che in pace non é. E che siano festività un po’ più serene non solo per chi ci sta intorno, ma possibilmente anche per tutte quelle persone che stanno vivendo periodi di pesante solitudine. Sono loro, più di tutti gli altri, che hanno bisogno di conforto e di speranza…”

Per tutte le informazioni sulle attività e contatti i riferimenti sono nel sito web direttamente sul sito www.arcesviadanaodv.it

Na.Co.

© Riproduzione riservata