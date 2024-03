Una Pasquetta dal tempo incerto ma tendente al bello, dopo alcuni giorni di forte instabilità, consentirà a tutti di godersi a pieno la giornata. Quali sono gli appuntamenti sul territorio? Come per il giorno di Pasqua, anche il 1 aprile si terrà la crociera sul Po a bordo della motonave Stradivari. L’imbarco è previsto alle 12.30: imbarco a Boretto, e il rientro alle 16. Nel mentre, si pranzerà a bordo.

Si navigherà verso monte in risalita del Fiume verso Brescello, Foce Enza e il Ponte di barche. Si avvisteranno dal battello i luoghi in cui sono state girate alcune scene degli storici film di Peppone e Don Camillo. Dopodiché si invertirà la rotta e navigando in direzione della corrente condurrà a Valle fino a Guastalla e Gualtieri dove si potrà ammirare la Casetta del pittore Ligabue adagiata sulle sponde del fiume.

Spazio alla cultura, con l’avvio della nuova stagione turistica del progetto “Dimore Storiche Cremonesi” di Target Turismo. Dunque proprio per il Lunedì dell’Angelo riapriranno i cancelli e i portoni delle dimore storiche dopo la pausa invernale.

A guidare la prima apertura dell’ anno a Pasquetta saranno Castello Mina Della Scala a Casteldidone e Villa Sommi Picenardi a Torre de’ Picenardi, Palazzo Calciati Crotti a Cremona, con ingresso e visite guidate alle ore 15 e 16.30.

Spazio anche alla solidarietà: come ogni anno, nel giorno di Pasquetta, i gruppi Emmaus italiani che ispirano la loro azione ai valori del Movimento internazionale fondato dall’Abbé Pierre in Francia nel 1949 si riuniscono presso una delle 17 sedi. Quest’anno toccherà alla Comunità Emmaus di Canove de’ Biazzi accogliere gli oltre duecento partecipanti provenienti dai gruppi sparsi lungo la Penisola. I più lontani verranno da Palermo, molti dalla Toscana, e poi dai gruppi del Veneto, da Cuneo, Catanzaro, Ferrara, ecc.

La festa, il cui momento centrale, quello del pranzo, si terrà presso il castello di San Lorenzo de’ Picenardi, sarà anche l’occasione per festeggiare le persone che da più tempo condividono il loro cammino all’interno delle Comunità di accoglienza, ma anche per festeggiare i 30 anni dell’Associazione “Amici di Emmaus ODV” di Piadena.

Sempre nel Casalasco sarà Pasquetta all’insegna della cultura. A Casalmaggiore in particolare saranno aperti con il consueto orario festivo (lunedì dalle ore 15 alle ore 19 per il Bijou e dalle 15.30 alle 18.30 per il Diotti) sia il Museo del Bijou sia il Museo Diotti, dove già sono arrivate alcune prenotazioni. Al Bijou è stata da poco inaugurata in sala Zaffanella la mostra “Ridefinire il gioiello”; al Diotti invece chiuderà proprio a Pasquetta quella dedicata agli acquerelli di Ida Tentolini, artista di casa.

A San Giovanni in Croce è entrata nel vivo la stagione di Villa Medici del Vascello, che fu residenza di Cecilia Gallerani, dama con l’ermellino eternizzata da Leonardo da Vinci che peraltro festeggia nel 2024 i dieci anni dalla riapertura. A Pasquetta in particolare è previsto il pic nic con apertura Villa dalle ore 10:30 fino alle 19:00. Le visite guidate si svolgeranno alle ore 11:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00. E’ possibile permanere all’interno del parco per PIC-NIC al costo di 5€ a persona (solo pic-nic). La struttura mette a disposizione tavoli da pic-nic in numero limitato e non prenotabili. Sono ammessi gli amici a quattro zampe! Per maggiori informazioni contattaci al numero 370 3379804 o scrivi una mail a segreteria@villamedicidelvascello.it

Non si può però non citare, per il comprensorio Oglio Po, la perla, ossia Sabbioneta: lunedì orario continuato dalle 10 alle 19 (intero 20 euro e possibili poi vari sconti). Il servizio guida sarà attivo lunedì alle 11, 12, 15 e 16. Tra le novità l’apertura per la prima volta dopo anni di Porta Vittoria e del Baluardo Santa Maria.

Per chi invece non vuole rinunciare allo shopping, torna anche quest’anno, a Soresina, il tradizionale Mercato dell’Angelo, con l’iniziativa “Caccia alle uova” promossa in collaborazione con Canapè Cafè, dalle ore 14.30 alle 16.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata