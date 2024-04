Dal 6 al 28 aprile 2024, nelle prestigiose e nobili sale del Torrazzo gonzaghesco di Commessaggio(MN), si terrà l’importante mostra antologica dal titolo FORMA/COLORE. Opere di Vito Cerabona, a cura di Mauro Carrera e Giuliana Cerabona.

L’esposizione, allestita e organizzata dall’Associazione culturale IL TORRAZZO-APS, si avvale del patrocinio del Comune di Commessaggio (MN), del Comune di Accettura (MT) e del Comune di Fontevivo (PR), dell’Associazione culturale Mondi Lucani – Montescaglioso (MT), del Circolo Culturale Lucano di Parma e dell’Associazione Amici della Basilicata in Lombardia di Milano ed è realizzata con il contributo di Gruppo Tea, Gruppo Mauro Saviola e di Svad Dondi SpA di Viadana (MN).

La mostra presenta al pubblico oltre cinquanta opere, dipinti della più recente produzione di Cerabona mai esposti al pubblico insieme con alcuni lavori storici già esibiti in altre mostre. Mauro Carrera – curatore della mostra e del catalogo insieme a Giuliana Cerabona – ha scelto alcune delle opere più rappresentative dell’artista lucano, residente a Viadana da oltre 40 anni, costruendo una narrazione che si articola in diverse sezioni allestite su tre livelli.

Al piano terra sono esposte le opere più recenti in cui il pittore ha elaborato un personale linguaggio astratto, geometrico e informale, presentato in singole opere e in “polittici potenziali” di forte impatto visivo.

Queste tele dell’ultimo periodo – realizzate con acrilici e tecniche miste – sono messe a confronto con altre realizzate precedentemente con pittura a olio. Al primo piano trovano spazio dipinti che rendono ragione del passaggio programmatico dal paesaggio – padano e lucano – al più concettuale e contemporaneo astrattismo.

Sono raccolte in questo ambiente opere che mostrano l’evoluzione della pittura di Cerabona verso una purezza delle forme e dei colori già in embrione nelle prove del periodo precedente. Al secondo piano è la figurazione a tenere banco con lavori che testimoniano la ricerca espressiva di Cerabona, da quelli di interesse demologico a quelli ispirati da più intense e sincere istanze spirituali. Paesaggi con figure, rappresentazioni umane e animali, immagini sacre e religiose mostrano la genuina necessità del pittore di confrontarsi con la realtà senza il filtro dell’ipocrisia della contemporanea società dei consumi. All’ultimo piano, a completare il percorso espositivo, eloquenti testimonianze del territorio d’origine dell’artista in dialogo con i più suggestivi scenari paesaggistici naturali del territorio di Commessaggio.

Ai dipinti si affiancano alcune proiezioni che rendono più ampio lo sguardo sulle opere dell’artista. In occasione di questa mostra, sarà presentato il catalogo omonimo a cura di Mauro Carrera e Giuliana Cerabona realizzato con il contributo di Svad Dondi SpA di Viadana (MN).

Nel corso del vernissage che avrà luogo sabato 6 aprile a partire dalle ore 17.00, saranno presenti l’artista e i curatori e interverranno le autorità, i rappresentanti degli enti patrocinatori e degli sponsor. Nel corso dell’inaugurazione Milena Rondinone leggerà alcune poesie del poeta lucano Rocco Scotellaro accompagnata da Francesca Sospiri al flauto traverso.

Ingresso libero – Dal 6 al 28 aprile 2024 – Inaugurazione Sabato 6 aprile ore 17.00 – Orari visite – Sabato: 15.00-19.00; Domenica: 10.00-12.00 e 15.00-19.00 Visite su prenotazione: tel. 3664326860 Federico

