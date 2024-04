Per affrontare la questione lavoro nei suoi vari aspetti quali la dignità: doveri e diritti, la connessione con l’ambiente, con l’ambito sociale e culturale in cui si vive e soprattutto per poter intravedere in tutte le scelte che si compiono una prospettiva di futuro, si è svolto sabato pomeriggio 23 marzo scorso, un incontro pubblico presso la sala del MUVI di Viadana per presentare il libro Per un lavoro dignitoso – Testimonianze di giovani del mondo tra sfruttamento e speranza realizzato attraverso l’intervista di una decina di giovani e ragazzi provenienti in gran parte dal mondo della immigrazione, ma residenti nel nostro territorio.

L’evento si è aperto con la proiezione di un breve video realizzato a Cremona da alcune associazioni no profit e che rimanda attraverso immagini, suoni e scritti alle storie raccontate nel testo oggetto della presentazione, cogliendone i contenuti inerenti al lavoro: fatiche, sofferenze a volte anche sfruttamento che avvengono nelle nostre comunità; realtà di giovani spesso invisibili e senza voce, ma con un grande desiderio di legalità, diritti e cittadinanza attiva. Alcuni di questi giovani erano presenti ed hanno espresso con coraggio e chiarezza i sentimenti vissuti e le speranze di un futuro senza ingiustizie e con risposte concrete per quanto riguarda la giusta paga e la tutela dei diritti, senza sottrarsi ad un percorso di impegno collettivo che può portare risultati positivi non solo a se stessi, ma anche ai compagni e colleghi di lavoro sebbene più anziani e meno inseriti nel nostro mondo.

L’incontro è stato introdotto e coordinato da Ivan Guarino che ha dato la parola al curatore ed ideatore del libro Fabrizio Aroldi, il quale sebbene vittima di una significativa invalidità è riuscito a riempire la sua vita di una forte esperienza lavorativa e sportiva e di impegno nel campo sindacale/politico facendosi difensore dei diritti dei lavoratori nelle situazioni più difficili, fragili e più necessarie di tutela e sostegno.

Poi è intervenuta la giovane Parlamentare del M5S Valentina Barzotti membra della Commissione Lavoro ed essendo avvocatessa ha illustrato le varie proposte di legge per cui si sta battendo strenuamente proprio perché i diritti fondamentali dei lavoratori soprattutto nel campo femminile vengano maggiormente sanciti e tutelati.

Commovente è stato il momento in cui ha riportato il suo intervento in parlamento di fronte alla Ministra del lavoro Calderone, dove la Onorevole Barzotti ha aperto il libro oggetto della presentazione per citare le affermazioni di un giovane intervistato e fare notare che in Italia si usano le persone, si fanno lavorare troppe ore senza riconoscere una paga adeguata minima, tra l’altro in gran parte in nero, aggiungendo che la situazione è vergognosa nel nostro Paese perché non si ha più fiducia nelle istituzioni in quanto “chi parla bene e poi ti tratta male!” concludendo che chi governa attualmente alla fin fine, della qualità del lavoro, della vita di queste persone, della umanità e della libertà non interessa assolutamente nulla.

Amare considerazioni in cui alcuni ragazzi presenti, autori del contenuto del testo, si sono riconosciuti, ma a cui non intendono rassegnarsi infatti nel loro intervento hanno riconfermato il loro strenuo impegno perché questa realtà deve cambiare. E’ poi intervenuto anche Morelli, un militante dell’Unione Sindacale di Base, che ha posto l’attenzione sui temi della precarietà del lavoro, sulla frammentazione dei contratti lavorativi che indebolisce la forza dei lavoratori e sulla scarsa attenzione politica rispetto ai troppi incidenti sul lavoro che ogni giorno mietono vittime innocenti.

Anche il pubblico è intervenuto con attenzione e coinvolgimento all’incontro dimostrando stima per i giovani autori battaglieri ed incitandoli a proseguire il lavoro intrapreso. Alla fine Valentina Barzotti ha promesso a tutto lo staff del libro di organizzare un evento presso la Sala Stampa del Parlamento per divulgarne il contenuto e le aspettative a livello nazionale. Soddisfatti gli intervenuti.

