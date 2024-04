Villa Medici del Vascello, a San Giovanni in Croce, si prepara ad ospitare un’esposizione d’arte che porta con sé suggestioni, commistioni, incontri di persone e idee attraverso lo spazio e il tempo. Sabato 6 aprile, alle ore 17, sarà inaugurata nelle eleganti sale che un tempo hanno visto fiorire la corte rinascimentale di Cecilia Gallerani, la celebre Dama con l’ermellino ritratta da Leonardo da Vinci, la mostra “Contaminazioni. Viaggio nell’arte contemporanea tra il XX e il XXI secolo”, nata dalla collaborazione con l’Associazione Palio dei 10 Comuni del Montagnanese.

Il percorso espositivo che, già nel titolo, rimanda a scambi e incontri, viaggi e scoperte, e che ben esemplifica il ruolo di centro di diffusione di idee, persone e influenze che un luogo di cultura deve incarnare per definirsi tale, si compone di una selezione di quadri della Pinacoteca di “Palio in Arte”, celebre concorso artistico presente in Italia dal 1978 legato alla storica manifestazione del Palio di Montagnana che negli anni ha premiato numerosi artisti nazionali e internazionali, e la personale dell’artista Giorgio Tentolini “All’incrocio dei tempi – New classic beauty”.

Le opere di “Palio in Arte” offrono una fotografia dell’importante e prestigiosa collezione d’arte della Pinacoteca e raccolgono impressioni, momenti e narrazioni del Palio e della sua tradizione, offrendo ai visitatori una passeggiata nel tempo che è anche riflessione continua sulla capacità dell’arte di creare legami e di interpretare il mondo.

La mostra culmina con la personale dell’artista Giorgio Tentolini che racchiude i suoi pensieri sulla bellezza e sull’estetica dall’Antica Grecia all’intelligenza artificiale. Tentolini, originario di Casalmaggiore, ha alle spalle una carriera artistica che l’ha visto presente in importanti fiere d’arte contemporanea in Italia e all’estero, e che ha di recente ottenuto un autorevole riconoscimento ufficiale nella sua partecipazione alla 60° edizione della Biennale di Venezia che si terrà nella città lagunare dal 20 aprile al 24 novembre. Artista sperimentale che indaga la realtà attraverso un preciso studio della luce e tecniche che integrano l’utilizzo di diversi materiali e media artistici, nelle opere esposte a Villa Medici del Vascello Tentolini mette in mostra volti perfetti di uomini e donne realizzati sovrapponendo strati di rete metallica o tulle, ma creati dall’intelligenza artificiale, ponendosi la domanda, e ponendola al visitatore, su dove nasca la bellezza.

La mostra sarà visitabile fino al 5 maggio ogni sabato dalle 15:30 alle 19, ogni domenica con visita guidata al complesso alle ore 11:00, 15:00, 16:00, 17:00 e in occasione delle festività di giovedì 25 aprile e mercoledì 1 maggio.

Per informazioni: 370 3379804 – segreteria@villamedicidelvascello.it

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata