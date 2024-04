I Sindaci di Bozzolo Giuseppe Torchio e di Rivarolo Mantovano Massimiliano Galli hanno organizzato un incontro per far conoscere le opportunità legate alla costituzione di una Comunità Energetica tra i due comuni. L’appuntamento era fissato per le ore 16 di giovedì presso la sala polivalente di Rivarolo e ha registrato una folta presenza di pubblico nonostante l’insolito orario pomeridiano.

I vari relatori, tra cui alcuni tecnici di regione Lombardia, hanno messo in evidenza i vantaggi e i contributi che si potrebbero ricevere mettendo insieme vari soggetti, dai condomini ai singoli cittadini, comprendendo parrocchie e scuole allo scopo di risparmiare sui consumi e sui costi energetici. Non è stato semplice per l’auditorio immagazzinare la grande quantità di dati, percentuali e cifre elencate considerando anche la vasta mole di termini utilizzati, tra cui il ben noto PNRR sino a CER, acronimo di Comunità Energetica Rinnovabile.

In estrema sintesi, l’incontro è servito a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’opportunità di mettere insieme vari soggetti per usufruire di vantaggi, sia acquisendo una autonomia energetica e un risparmio sui costi delle bollette, sia attraverso una reimmissione in rete della corrente elettrica non consumata, ma anche per i benefici che si otterrebbero attraverso contributi ed agevolazioni. Vantaggi che saranno proporzionati al tipo di impianto installato. Una presentazione per certi aspetti estremamente tecnica illustrata da professionisti del settore, che hanno tuttavia saputo creare interesse e domande da parte dei cittadini presenti.

“Un progetto che assume un riverbero sociale cui adesso metteremo le gambe per farlo camminare spedito e che svilupperemo con ulteriori incontri e manifestazioni”, ha rassicurato in conclusione il sindaco Galli.

