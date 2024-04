Il fine settimana alle porte si preannuncia ricco di appuntamenti nel segno dell’arte e della cultura per Sabbioneta, patrocinati da Comune di Sabbioneta e Fondazione Sabbioneta Heritage.

Venerdì 5 (ore 18.30, Sala Consiliare del Municipio, ingresso libero), il centro culturale A Passo d’Uomo propone l’incontro dal titolo “Arginello di Sabbioneta: via di antica formazione, patrimonio da valorizzare”. Giorgio Cimardi, ricercatore locale, interessato all’ambiente e alla sua tutela, richiamerà l’attenzione su un bene importante del territorio che risale addirittura a 500 anni prima di Vespasiano Gonzaga. Il Percorso naturalistico degli arginelli si estende per 18 km, può essere percorso a piedi, in bicicletta o a cavallo e offre panorami naturalistici caratterizzati da ampie oasi di vegetazione autoctona colonizzate da flora e fauna tipica. Durante l’incontro verrà annunciato un progetto che il s’intende realizzare per avvicinare le giovani generazioni e far loro scoprire questo manufatto idraulico di considerevole valore.

Sabato 6 e domenica 7 è in programma una nuova edizione di “Disegniamo l’arte”, speciale appuntamento pensato per avvicinare bambini e bambine ai musei attraverso il disegno e la creatività. Promosso dall’Associazione Abbonamento Musei, realtà no profit che ha per obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta, invita i piccoli visitatori e le piccole visitatrici a scoprire i musei, le opere, gli spazi e le architetture attraverso il linguaggio del disegno. L’edizione 2024 è dedicata al tema della natura. La partecipazione è gratuita per bambine e bambini che sono invitati a portare con loro gli amici e coinvolgere anche genitori e nonni (l’accesso è gratuito per un accompagnatore a bambina/bambino – prenotazioni: T. 0375 52039-221044, info@turismosabbioneta.org). Tra i 167 i luoghi d’arte e cultura aderenti quest’anno c’è anche, il Teatro all’antica di Sabbioneta: i soggetti mitologici raffigurati al suo interno prenderanno vita, nel corso di un laboratorio di disegno e apprendimento pensato per i bambini di 6 ai 10 anni.

Sabato 6 (ore 17, Aula Magna di Palazzo Forti) si terrà la conferenza “Follia e stupore del convivio, tra etichetta, spettacolo e gastronomia”. L’organizzazione è a cura della Biblioteca Comunale “Enrico Agosta del Forte”. Giancarlo Malacarne, storico, giornalista, scrittore, direttore della rivista Civiltà Mantovana, redattore di numerosi libri, saggi e pubblicazioni di carattere storico, condurrà il pubblico in un viaggio nel convivio, autentico fenomeno sociale e culturale che investe le corti medievali, rinascimentali e barocche. Strumento nelle mani del potere per affermare il proprio carisma, per comunicare al mondo la propria magnificenza, ricchezza e livello culturale, il convivio sviluppa due distinti percorsi – uno spettacolare e uno strettamente gastronomico – nei quali il convitato si “perde”, fagocitato dall’esaltazione dell’effimero come dalla proposizione di straordinarie imbandigioni nelle quali la “follia” dello scalco si concretizza. La conferenza è coordinata da Alberto Sarzi Madidini ed è ad ingresso libero (per eventuali informazioni contattare l’Infopoint 0375 221044 – info@turismosabbioneta.org).

Sempre sabato 6 (ore 21.15 – ingresso libero) il Teatro all’Antica ospita il concerto Bob Marley Tribute, organizzato dalla Casa della Musica di Breda Cisoni. Il musicista Ken Ciro proporrà un viaggio nella musica reggae, raccontando la storia di Bob Marley e della sua Marley’s Legend band. Programmato in prossimità dell’uscita del film sulla vita di Bob Marley, “One Love”, la serata formula una dedica speciale a tutti quelli che credono nell’amore tra i popoli e nella pace.

Domenica 7 torna, infine, puntuale come ogni seconda domenica del mese, il mercatino dell’antiquariato nelle vie e nelle piazze del centro storico.

