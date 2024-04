E’ già in movimento la macchina organizzatrice per allestire la nuova edizione del Canta Bozzolo, la grande manifestazione musicale in grado di lanciare ogni anno nuovi talenti artistici. Per la manifestazione del prossimo luglio Nicola Scognamiglio, presidente degli Amici del Cuore e Fabio Negri del Centro servizi Negri si sono già assicurati la presenza di una ospite d’eccezione, una celebre cantante conosciuta per tanti brani di successo e per la recente partecipazione ad una famosa trasmissione settimanale in onda su Canale 5.

La sua identità verrà svelata nei prossimi giorni quando il sindaco Giuseppe Torchio e lo stesso Scognamiglio organizzeranno una conferenza stampa a tal proposito.

Lungo e prestigioso l’elenco degli ospiti d’onore giunti a Bozzolo in occasione delle varie edizioni del Canta Bozzolo a cominciare da Max Cavallari nel 2016 seguito l’anno dopo da Dario Ballantini, nel 2018 Sergio Ricci, (nel 2020 manifestazione saltata causa Covid) nel 2021 l’imitatrice Manuela Aureli, l’anno successivo l’ex magistrato Carmen Puglisi col marito cabarettista Carlo Bianchessi, lo scorso anno Manuela Villa (figlia di Claudio Villa) insieme alla produttrice televisiva e teatrale Lucia Macale.

Da ricordare che il premio finale attribuito al vincitore del concorso sarà anche in questa occasione la possibilità di entrare nella scuola di musica La Bottega del suono diretta da Marcello Cirillo. Due giorni e mezzo da trascorrere gratuitamente a Roma frequentando l’Accademia di Cirilli, una scuola che contribuisce ad alzare e perfezionare il livello artistico di chi ha l’opportunità di parteciparvi. A tale proposito va detto che il vincitore dello scorso Canta Bozzolo, l’asolano Stefano Muscio (con l’interpretazione di Se adesso te ne vai) ha dovuto rinunciare a tale opportunità per impegni lavorativi e per questo la scelta di partire per Roma è andata a colei che era giunta seconda lo scorso anno la sedicenne Mimì Caruso che aveva ben impressionato cantando Sola di Nina Zilli.

La ragazza di origini africane ma residente a Monza Brianza ha iniziato a cantare a 8 anni quando le fu affidata l’interpretazione di Oh happy day grazie a cui si è infatuata del mondo musicale del Soul, Blues, Jazz e Gospel. Possiede un timbro di voce calda e profonda e la passione per la musica è cresciuta assieme a lei. Si è messa pure a studiare pianoforte potendo cosi comporre alcuni brani e creare le prime incisioni. Frequenta il terzo anno di scuola Superiore e ha formato una piccola band con alcuni amici con i quali ama esibirsi.

Il premio della Giuria del Canta Bozzolo le offre adesso l’opportunità di entrare nella scuola di musica di Cirilli dove il talento e le capacità verranno ulteriormente sviluppate nella prospettiva di un meritevole futuro artistico.

Ros pis

© Riproduzione riservata