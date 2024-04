Dal 18 al 24 aprile 2024, l’Asst di Cremona aderisce all’open week dedicata alla salute della donna e promossa da Fondazione Onda.

L’obiettivo? Offrire diversi servizi, accessibili e gratuiti, che puntano a valorizzare l’informazione e la prevenzione in tema di salute al femminile.

L’evento è patrocinato dai Comuni di Cremona, Casalmaggiore e Soresina e si svolge in collaborazione con Ats Val padana e APOM ETS.

Il programma prevede:

VISITE GINECOLOGICHE E SENOLOGICHE: PRENOTAZIONI IL 12 APRILE 2024

Per prenotarle chiama il numero unico 0375 281419, attivo venerdì 12 aprile 2024 dalle 9 alle 16.

VISITE MAMMOGRAFICHE: PRENOTAZIONI ONLINE

Per prenotare la mammografia accedi al portale Prenota Salute e attiva il tuo appuntamento (https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/).

IL CONSULTORIO “INFORMA”: EVENTI INFORMATIVI SU PRENOTAZIONE

Il Consultorio di Cremona organizza tre eventi informativi.

Il primo, che si svolgerà nella Casa di Comunità “Nuovo Robbiani” a Soresina, sarà dedicato agli adolescenti e ai rispettivi genitori per indagare le sfide della pubertà e i consigli per affrontarle al meglio.

Il secondo e il terzo, dal titolo “Dalla nascita alla rinascita”, saranno incontri di ascolto e auto-narrazione rivolti a tutte le donne.

Per partecipare, scrivi una mail a consultorio.salutedonna@asst-cremona.it indicando nome, cognome, recapito telefonico e l’evento a cui si è intenzionati a prendere parte.

VACCINAZIONI E INFO POINT SCREENING AD ACCESSO LIBERO

Accanto all’ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Cremona (7° piano, lato destro), verrà allestito un punto vaccinale straordinario dedicato alle donne gravide al terzo trimestre, che avranno la possibilità di vaccinarsi contro la difterite, il tetano e la pertosse.

Presso l’Area Donna dell’Ospedale di Cremona (4° piano) e l’Ambulatorio di Senologia di Oglio Po (1° piano, Area B) sarà presente un info point dedicato agli screening oncologici a cura di ATS Val Padana.

COS’È L’(H) OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA

«Giunta ormai alla sua nona edizione, l’(H) Open week sulla salute della donna sottolinea nuovamente quanto sia fondamentale continuare ad occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, invitandoci ad agire sempre più concretamente», commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda ETS.

«Fondazione Onda ETS rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna: una causa che sentiamo nostra da quando l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile e da lì sempre onorata. Gli Ospedali del network Bollino Rosa aderenti all’iniziativa offrono una settimana di servizi gratuiti come visite, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di materiale informativo per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati».

PER INFORMAZIONI

urp@asst-cremona.it

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata