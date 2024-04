I Macron Warriors Sabbioneta sono attesi da una sfida che è ormai diventato un classico nel campionato di Serie A1 di powerchair hockey. Domenica 14 aprile i guerrieri rossoblù affronteranno a Venezia i Black Lions, campioni d’Italia in carica. Il club mantovano arriva nel capoluogo veneto da leader incontrastato della classifica del proprio girone e con un prestigioso torneo internazionale conquistato, avendo dominato a suon di gol ogni avversario, a Pilsen, in Repubblica Ceca. Un biglietto da visita che non si discute e che conferma il valore e la qualità dei Warriors, ma il confronto con i neroverdi lagunari è, come si dice, una partita tutta a sé.

I Black Lions sono i campioni in carica e occupano la seconda posizione nella classifica del girone A dominata dai Macron Warriors. Quello di Venezia non è mai stato un campo facile per nessuno e vincere lì per i ragazzi di Fabio Merlino significherebbe sfatare un altro tabù (il primo è stato vincere, nel novembre scorso, il primo confronto dei cinque già giocati contro i lagunari), ovvero battere Venezia in casa propria. Vincere significherebbe anche confermare il dominio stagionale e guardare con serenità ai prossimi playoff scudetto.

I Macron Warriors Sabbioneta hanno dimostrato di concentrarsi e preparare al meglio ogni partita, lasciandosi alle spalle l’euforia per i successi ottenuti. Il presente è la sfida contro il prossimo avversario. In casa Macron Warriors si lavora così, preparandosi per un match contro una squadra di grande valore con consapevolezza delle proprie capacità. I ragazzi sanno che ogni partita è decisiva e per questo stanno lavorando duro per arrivare al meglio alla sfida di domenica.

“Non possiamo più nasconderci, siamo noi la squadra da battere in questo momento, ma sappiamo che Venezia è una squadra molto forte e in casa propria non cede un centimetro – commenta Riccardo Ottonelli, T-stick e anima del centrocampo dei Warriors. Sarà come sempre una bellissima sfida nella quale la tensione agonistica sarà palpabile fin dal primo minuto. Io e i miei compagni siamo come sempre molto carichi e concentrati perché vogliamo fare risultato e giocare come sappiamo fare. Sarà una giornata calda fuori e dentro il palazzetto, ma i Warriors sanno esaltarsi ad ogni temperatura!”.

Powerchair Hockey – Serie A1 Girone A

Domenica 14 aprile, ore 15:00

Black Lions Venezia – Macron Warriors Sabbioneta

Palestra Terraglio – Via Arturo Penello 5/7 – Venezia

