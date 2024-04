“Il nuovo ponte di Casalmaggiore e la statale Asolana sono entrati nei piani dell’Anas, ma senza un soldo di finanziamento”, danno l’inattesa notizia Marco Carra e Matteo Piloni, consiglieri regionali del Pd, che spiegano: “Nel Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e Anas, deliberato lo scorso 21 marzo, non ci sono le risorse per il nuovo ponte di Casalmaggiore, né per la statale Asolana. Si apprende guardando l’elenco delle opere reso noto dal Consiglio dei Ministri a seguito dell’approvazione dell’apposita delibera Cipess.

Una doccia fredda che pesa sul territorio casalasco-asolano, anche perché fino a oggi erano state date tutte le garanzie del finanziamento del nuovo ponte, che è un’opera necessaria e strategica per il territorio”, dicono.

“L’accordo di programma stanzia 23 miliardi, di cui solo 2 dal Governo Meloni, se si esclude il Ponte sullo Stretto, invece dei 44 che erano stati promessi. Quindi manca la metà delle risorse necessarie e quelle che ci sono fanno riferimento ai precedenti Governi. Si tratta di un colossale inganno nei confronti dei cittadini e del territorio casalasco e asolano”, aggiungono Carra e Piloni.

“Chiederemo un immediato chiarimento alla Giunta Fontana affinché intervenga nei confronti del Governo per pretendere il finanziamento di queste e altre importanti opere, considerato che delle 18 attese in Lombardia, solo una, che riguarda un collegamento tra Padana Superiore e Vigevanese, viene finanziata. Ci aspettiamo anche una chiara e decisa reazione dai rappresentati locali di Fratelli d’Italia e Lega. O non hanno nulla da dire in proposito?”, si chiedono i consiglieri Pd.

