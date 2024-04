Esiste un vocabolo nella lingua italiana che non suscita grande apprezzamento da parte dell’opinione pubblica. Il solo parlare di tributi e delle relative scadenze provoca generalmente un moto di avversione e insofferenza dimenticando quanto essi siano necessari affinché lo Stato possa continuare ad erogare servizi indispensabili al Paese.

L’Associazione nazionale consulenti tributari (Ancot) sostanzialmente fa da tramite tra le varie Istituzioni (Governo, Uffici Entrate, Inps, Guardia di Finanzia, Istituti di Credito, ecc.) agevolando il contribuente ad orientarsi e districarsi nella selva oscura di leggi, norme e regolamenti che spesso si accavallano e mutano in maniera impressionante.

Nei giorni scorsi l’Ancot ha festeggiato i 40 anni di fondazione coinvolgendo i vertici nazionali dell’associazione oltre a tutti i presidenti provinciali sparsi in tutta Italia. Tra questi anche il tributarista Fabio Negri di Bozzolo che rappresenta la provincia di Mantova espandendo la sua consulenza in tutto il casalasco e ben oltre i confini provinciali.

Il Convegno si è tenuto a Senigallia, nelle Marche, mantenendo una tradizione che vede ogni anno scegliere località e ambienti prestigiosi, da Rimini a Catania, da Ischia a Roma e questa volta a Senigallia, all’interno dell’affascinante Rotonda sul mare resa celebre da una ben nota canzone di Fred Bongusto.

L’appuntamento ha fatto convergere prima in hotel e poi dentro la suggestiva struttura affacciata sul mare un centinaio di professionisti provenienti da tutta Italia, Isole comprese. Tra gli invitati un Ufficiale della Guardia di Finanzia ed esponenti politici con collegamenti audio video. Dopo la prima giornata riservata agli aggiornamenti e alle illustrazioni delle nuove normative a cui il Governo sta dedicandosi proprio in questo periodo per semplificarne i contenuti sino ad arrivare al cosiddetto “Fisco amico dei contribuenti” la seconda giornata è stata sostanzialmente un rinverdire i ricordi dell’Associazione con il lungo tragitto dei quarant’anni vissuti con relative difficoltà ma anche successi e straordinarie soddisfazioni.

Sfogliando la galleria della memoria non poteva mancare il riferimento alla scomparsa di persone importanti all’interno dell’Associazione come ad esempio Dino Agostini, Saturno Sampalmieri, Giovanni Bolzoni.

”Pesantissime perdite – ha commentato il presidente nazionale Ancot Celestino Bottoni – che ci hanno fatto pensare che tutto fosse ormai finito, venendo a mancare il loro supporto, i consigli, il giudizio professionale… Ma c’è una citazione di Sant0 Agostino che dice che la morte non è niente, sono solamente dall’altra parte. E’ cosi che dobbiamo considerare gli amici scomparsi sempre pronti ad aiutarci. Loro sono li, semplicemente dall’altra parte dello studio”

Una conclusione dei lavori commovente e al tempo stesso contenente l’auspicio che siano i giovani tributaristi ad andare avanti con l’impegno e il sacrificio per festeggiare tra dieci anni il cinquantesimo dell’Asociazione. Un augurio esteso a tutti il vasto parterre con soci, amici e accompagnatori e i presidenti provinciali presenti all’assemblea tra questi anche Fabio Negri di Bozzolo

