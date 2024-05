Ultimo weekend per visitare la mostra Contaminazioni. Viaggio nell’arte contemporanea tra il XX e il XXI secolo a Villa Medici del Vascello: l’elegante dimora storica che sorge nel cuore di San Giovanni in Croce in queste settimane fa da splendida cornice all’esposizione di una selezione di quadri provenienti dalla Pinacoteca di Palio in Arte, concorso artistico presente in Italia dal 1978 a Montagnana, nel padovano, che negli anni ha premiato numerosi artisti nazionali e internazionali.

Le opere selezionate ed esposte offrono una fotografia dell’arte contemporanea degli ultimi cinquant’anni e delle differenti correnti artistiche che hanno attraversato la pittura dagli anni ’70 ad oggi.

Culmine della mostra è la personale di Giorgio Tentolini – All’incrocio dei tempi – New classic beauty, riflessione sulla bellezza e sui canoni estetici dall’Antica Grecia all’intelligenza artificiale. Tentolini, artista sperimentale che utilizza una sapiente sovrapposizione di differenti materiali per veicolare le sue riflessioni sul mondo, è protagonista non solo a Villa Medici del Vascello: l’artista cremonese in questo periodo espone per la prima volta anche alla Biennale di Venezia, che ha aperto i cancelli al pubblico sabato 20 aprile e sarà visitabile fino al 24 novembre, con una serie di opere presso il Padiglione del Camerun, che accoglie artisti internazionali in un ampio progetto dedicato agli stranieri e alle loro diaspore, fil rouge dell’edizione della Biennale di quest’anno come indicato dal titolo Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere.

Contaminazioni d’arte e di pensiero che creano legami tra il passato e il presente, ma anche tra San Giovanni in Croce e la città lagunare, attraverso le opere di Giorgio Tentolini, artista di rilevanza internazionale che riassume il periodo che sta vivendo con queste parole: “due sogni che si avverano. La Biennale di Venezia è un’esperienza straordinaria, un importante riconoscimento e il raggiungimento di un’aspirazione professionale che mi sta dando grandi soddisfazioni. Esporre a Villa Medici del Vascello è invece il coronamento di un sogno che ho fin da bambino: essendo molto legato al territorio, nel tempo ho sempre seguito l’evolversi delle vicende della villa, ed è stato con grande gioia che negli ultimi anni l’ho vista tornare al suo splendore. L’amore che nutro per i miei luoghi di origine si è concretizzato nella possibilità di esporre in questo luogo, per me il più bello del territorio, e rappresenta la realizzazione di un desiderio che coltivavo dentro di me da molto tempo”.

Laura Nardi, coordinatrice delle attività di Villa Medici del Vascello, commenta: “Possono esserci momenti speciali nella vita di un artista durante i quali tanto lavoro, ricerca e impegno, trovano una consacrazione, una luce speciale a puntarli. Seguiamo con passione da alcuni anni il percorso artistico di Giorgio Tentolini e siamo felici di aver avuto la possibilità di collaborare con lui a Villa Medici del Vascello nello stesso periodo in cui le sue opere possono essere apprezzate in un contesto di prestigio come la Biennale di Venezia.”

La mostra a Villa Medici del Vascello sarà visitabile, nel suo ultimo weekend, sabato 4 maggio dalle 15:30 alle 19 e domenica 5 maggio con visite guidate all’intero complesso alle ore 11, 15, 16 e 17. Per informazioni: 370 3379804 – segreteria@villamedicidelvascello.it

