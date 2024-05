E’ alla sua seconda fatica letteraria Marzio Zaini, classe 1951. Anche se per lui, parlare di fatica lo riporta a quel che più ama, e a una fatica diversa, il cammino. Perennemente in viaggio, più volte ha portato a termine il cammino di Compostela ed altre vie famose. Cammina per diletto, cammina per nutrirsi di ciò che lo circonda senza preoccuparsi d’altro.

Una laurea in economia e commercio, qualche anno di insegnamento e poi il lavoro in banca sino alla pensione. Il primo libro se lo era autoprodotto, il secondo è quello che presenterà sabato, alle 17, in biblioteca Mortara a Casalmaggiore. A fargli da spalla, oltre all’editore (Gilgamesh Edizioni – 2024), Letizia Frigerio che leggerà alcuni estratti.

Sono storie, alcune dai tratti fortemente autobiografici ed altre completamente costruite. In comune, i due libri, hanno la profondità (e più spesso la leggerezza) di un cammino, di un viaggio che inizia e si conclude, che sedimenta quando deve, che é un viaggio di conoscenza soprattutto di quel che c’é, fuori e dentro.

Da Non c’é più casa per Jan, tratto da una illuminazione e da un testo di Churchill a Il riscatto, una storia di perdita e riscoperta del se, da Allo zoo, una riscoperta di se stessi a partire dal rapporto con gli animali a tutto il resto. Una prosa semplice ma mai banale, una discesa continua fluida e costante tra pensiero e azione.

Una fatica letteraria? Forse, più che una fatica un passaggio che andava fatto. Perché Marzio Zaini, superata la soglia dei 70 anni, non ha alcuna intenzione di smettere. Di scrivere, di camminare, di programmare passi, di guardare il mondo, di lottare, di riprendere in mano quegli stessi pensieri e poi scriverne. Di raccontarci storie per qualunque cosa lo attraversi.

Appuntamento dunque il biblioteca Mortara dove sarà possibile acquistare il libro (così come alla libreria Il Seme in galleria Gorni a Casalmaggiore) e conversare alla fine con lo stesso autore.

